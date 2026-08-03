Żołnierze weszli na pokład tankowca rosyjskiej "floty cieni". Pomagali Polacy

Unijna misja morska EUNAVFOR MED IRINI, dowodzona przez Włochy, przeprowadziła w niedzielę (2 sierpnia) kontrolę tankowca Toa Payoh, zaliczanego do tzw. rosyjskiej "floty cieni", wykorzystywanej do obchodzenia zachodnich sankcji na eksport rosyjskiej ropy naftowej.

Według włoskiego ministerstwa obrony tankowiec został zatrzymany do kontroli na wodach Morza Śródziemnego na zachód od wyspy Pantelleria, gdy płynął z Beninu do Stambułu.

Celem inspekcji było sprawdzenie legalności oraz dokumentów rejestracyjnych jednostki, która niedawno zmieniła banderę na kameruńską i znajduje się na liście unijnych sankcji.

Załoga początkowo nie chciała współpracować z inspektorami, dlatego włoscy żołnierze weszli na pokład z wykorzystaniem śmigłowca. Operacja trwała około dwóch godzin i zakończyła się bez użycia siły.

Polski Kontyngent Wojskowy bierze udział w misji na Morzu Śródziemnym

W działaniach uczestniczyły również grecki okręt oraz polski samolot patrolowo-rozpoznawczy M28 Bryza B1R, o czym poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Operacja, przeprowadzona na wodach międzynarodowych, potwierdziła wysoki poziom wyszkolenia, profesjonalizmu i skutecznej współpracy państw uczestniczących w misji" – czytamy w komunikacie.

Jak podano, Polski Kontyngent Wojskowy IRINI "nieprzerwanie wspiera realizację mandatu operacji, prowadząc zadania rozpoznawcze i monitorując sytuację na Morzu Śródziemnym".

Unijna kontrola tankowca z "floty cieni" Rosji

Mandat misji IRINI (po grecku "pokój") nie pozwala na zajęcie statku wyłącznie na podstawie podejrzeń o naruszenie sankcji, dlatego po zakończeniu kontroli jednostka kontynuowała rejs. Zebrana dokumentacja może jednak zostać wykorzystana przez właściwe organy państw członkowskich do wszczęcia dalszych postępowań – podkreśla agencja Reutera.

PKW IRINI liczy ok. 80 polskich żołnierzy.

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