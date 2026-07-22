Manewry były monitorowane przez brytyjską Royal Navy, która – jak poinformowało ministerstwo obrony w Londynie – nadal uważnie śledzi aktywność rosyjskiej jednostki.

Według ustaleń BBC rosyjski okręt przed rozpoczęciem strzelań poinformował patrolowiec HMS Tyne o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń i poprosił brytyjską jednostkę o odsunięcie się na bezpieczniejszą odległość. HMS Tyne zastosował się do prośby, a ćwiczenia trwały około 30 minut.

Rosyjska fregata była również obserwowana przez francuski samolot wojskowy, który nawiązał z nią łączność radiową, prosząc o wyjaśnienie planowanych działań.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że Royal Navy monitorowała przebieg ćwiczeń i nadal śledzi ruchy rosyjskiego okrętu. Manewry odbyły się na wodach międzynarodowych.

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Incydent wpisuje się w serię działań rosyjskiej marynarki wojennej w pobliżu brytyjskich wód w ostatnich miesiącach. Brytyjskie źródła wojskowe odmówiły komentarza na temat ewentualnego związku terminu ćwiczeń z objęciem urzędu premiera przez Andy'ego Burnhama.

W czerwcu brytyjscy komandosi Royal Marines przeprowadzili pierwszą w historii sześciogodzinną operację wejścia na pokład rosyjskiego tankowca należącego do tzw. "floty cieni" na kanale La Manche.

W tym samym miesiącu brytyjscy żeglarze natknęli się na rosyjską fregatę Admirał Grigorowicz na wodach międzynarodowych około 37 km od wyspy Wight.

Rosnąca aktywność rosyjskich jednostek w pobliżu Wysp Brytyjskich pozostaje przedmiotem wzmożonego nadzoru ze strony sił morskich Wielkiej Brytanii i państw NATO, szczególnie od momentu wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej w lutym 2022 r.

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