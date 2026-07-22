"Cała Polska w trzy godziny". Tusk ogłasza: Polacy na to zasługują

Na dworcu kolejowym Warszawa Zachodnia odbyła się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska, ministra infrastruktury Dariusz Klimczaka oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Piotra Malepszaka.

Tusk ogłasza program "Nasza kolej"

– Nazywamy nasz program "Nasza kolej", bo to jest nasz czas. To czas Polski, polskiej kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady – mówił premier.

Donald Tusk zaznaczył, że "tak, jak kiedyś zapowiadaliśmy, że zbudujemy najnowocześniejszą sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu w Europie, i to stało się faktem, potrafiliśmy to zrobić i zapewniam państwa, że potrafimy też zbudować tę najnowocześniejszą sieć kolei w Europie".

– Nazwaliśmy to zintegrowaną siecią kolejową – mówił.

Szef rządu przypomniał, że "mówimy o Kolejach Dużych Prędkości, 2700 km nowej linii, o nowych konwencjonalnych liniach kolejowych ponad 2000 km, o zmodernizowanych, istniejących liniach kolejowych 5600 km".

– Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Prędkość jaką zakładamy, tę maksymalną, KDP to do 350 km/h – zapowiedział.

Donald Tusk podkreślił, że "doprowadzimy do tego, jesteśmy już blisko, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków".

– To oznacza, że kiedy zakończymy ten wielki projekt zintegrowanej sieci kolejowej, to w ciągu roku powinniśmy przewieść blisko 800 mln pasażerów tu, w Polsce, ale już w tej chwili przewozimy polskimi kolejami prawie tyle ludzi, ile liczy sobie cała UE – ocenił.

"Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum trzy godziny"

Premier dodał, że "będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy". – To będzie miało też wielkie znaczenie cywilizacyjne – mówił.

Premier podkreślił, że „całą Polskę, czyli od wschodu na zachód i od północy na południe, będzie można przejechać w maksimum trzy godziny, a to oznacza, że życie stanie się atrakcyjniejsze”.

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