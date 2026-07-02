CPK ogłasza decyzję. Dwa postępowania

Chodzi o projektowanie, budowę i wyposażenie systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym (KSRK) dla odcinka kolei dużych prędkości z Warszawy do Bierutowa (dolnośląskie), a a także budowę i projektowanie sieci trakcyjnej między Warszawą, a Łodzią, podała spółka. Wnioski o dopuszczenie do dialogu w obu postępowaniach można składać do końca sierpnia br.

Czego dotyczą postępowania?

W pierwszym postępowaniu spółka Centralny Port Komunikacyjny poszukuje wykonawców odpowiedzialnych za realizację systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym (KSRK) wraz z infrastrukturą teletechniczną i elektroenergetyczną dla kolei dużych prędkości. Zakres zamówienia obejmuje wdrożenie nowoczesnych systemów sterowania ruchem, integrację systemów telekomunikacyjnych oraz zapewnienie spójnej architektury zarządzania na jednej z kluczowych linii przyszłej sieci KDP w Polsce. Postępowanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza obejmuje realizację warstwy podstawowej systemów KSRK i infrastruktury towarzyszącej, natomiast druga dotyczy wdrożenia systemu zarządzania ruchem kolejowym (TMS) wraz z warstwą zdalnego sterowania (CTC), umożliwiającego prowadzenie ruchu na podstawie cyfrowego rozkładu jazdy, czytamy w komunikacie.

W drugim z postępowań CPK zleci zwycięzcy opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci trakcyjnej, łącznie z elementami zasilania, kabinami autotransformatorowymi i sterowaniem łącznikami sieci trakcyjnej. Zamówienie zostało podzielone na dwa odcinki: Kotowice – Węzeł Kolejowy w rejonie lotniska – Łódź (w zakresie podstawowym), Warszawa Zachodnia – Kotowice (w ramach opcji). Zakres postępowania obejmie również prace w punktach styku z infrastrukturą PKP Polskich Linii Kolejowych wraz z wykonaniem ich niezbędnej przebudowy, podano także.

To spółka CPK zrobi w pierwszym etapie

Sieć trakcyjna linii kolejowej 85 między Warszawą i Łodzią zasilana będzie w niestosowanym dotychczas w Polsce systemie prądu przemiennego 2x25kV AC, pozwalającym na prowadzenie ruchu pociągów z prędkością do 350km/h, podkreśliło CPK.

W pierwszym etapie spółka zbierze wnioski zainteresowanych firm i konsorcjów o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego. W drugim dokona ich analizy, a następnie wyłoni maksymalnie pięciu potencjalnych wykonawców do dalszych rozmów.

Zgodnie z harmonogramem pierwsza linia dla kolei dużych prędkości w Polsce między Warszawą a Łodzią ma zostać oddana do użytku pod koniec 2032 r. – równocześnie z otwarciem nowego lotniska. Kolejne fragmenty kolejowej linii "Y" z Łodzi do Wrocławia i z Sieradza do Poznania powinny zostać uruchomione do końca 2035 r., przypomniano.

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