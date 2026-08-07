"Wnioski ekspertów są alarmujące". Nowa inicjatywa w Pałacu

6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W czwartek przed Pałacem Prezydenckim zorganizowano wydarzenie upamiętniające to wydarzenie. Karol Nawrocki podsumował pierwszy rok swojej prezydentury.

Tymczasem w piątek w Pałacu Prezydenckim ruszyła nowa inicjatywa.

Szefernaker: Polska potrzebuje CPK realizowanego z rozmachem

O inauguracji cyklicznego wydarzenia poinformował w mediach społecznościowych szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

"W Pałacu Prezydenckim zainaugurowaliśmy dziś cykl konferencji poświęconych projektom ustaw Prezydenta RP" – napisał prezydencki minister.

Jak podkreślił Szefernaker, "pierwsza konferencja: 'Co dalej z CPK? Bilans, szanse, zagrożenia', była także prezentacją raportu 'Czarne chmury nad CPK'". "Wnioski ekspertów są alarmujące: narastające opóźnienia, niepewne finansowanie, ograniczanie kolejowej części programu i odejście od pierwotnych ambicji projektu. Autorzy raportu ostrzegają, że obecny sposób prowadzenia programu może zagrozić terminowej realizacji inwestycji i efektywnemu wykorzystaniu środków publicznych" – czytamy we wpisie szefa Gabinetu t RP.

Paweł Szefernaker podkreślił, że "Polska potrzebuje CPK realizowanego z rozmachem, odpowiedzialnością i konsekwencją. Strategicznych inwestycji nie wolno okrawać z ambicji".

"Dziękuję za współorganizację konferencji Stowarzyszeniu Tak dla CPK oraz Stowarzyszeniu Tak dla Rozwoju, a wszystkim uczestnikom za merytoryczną debatę o przyszłości jednej z najważniejszych inwestycji strategicznych dla Polski" – zaznaczył.

"Nie miał prawa wygrać"

Do pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na najwyższy urząd w państwie Szefernaker odniósł się w czwartek w rozmowie z Kanałem Zero.

– Myślę, że nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości [kto jest prezydentem], oprócz jakiejś grupki jeszcze tych, którzy nie wierzą w to, co się wydarzyło, że Polacy wybrali prezydenta wbrew opinii wielu mediów, wielu publicystów, wygrał człowiek, który nie miał prawa wygrać – powiedział prezydencki minister.

Jak zaznaczył Szefernaker, "Donald Tusk już nie takie rzeczy mówił". – Mówił że przedstawi 100 konkretów, a w ciągu ostatniego roku żadna ustawa ze 100 konkretów nie trafiła do prezydenta – przypomniał.

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