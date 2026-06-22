CPK podpisał ważną umowę. Ruch ws. nowego lotniska

Jak podała spółka, wartość prac to blisko 146 mln zł. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na wrzesień 2026 roku, a zakończenie na przełomie 2027 i 2028 r.

Imponujący zakres prac budowlanych

Prace budowlane związane z fundamentowaniem obejmą wykonanie – przy zastosowaniu różnych technologii – ponad 8 tysięcy pali oraz kolumn o długości od 9 do 30 metrów. Łączna długość planowanych elementów wzmocnienia podłoża przekroczy 140 km. W zakres prac wchodzi wykonanie fundamentów pośrednich, stanowiących podstawę pod konstrukcję przyszłego terminala pasażerskiego.

Przed rozpoczęciem prac konieczne jest jeszcze uzyskanie od wojewody mazowieckiego pozwolenia na budowę i wejście w posiadanie działek, zastrzeżono.

Wtedy poznamy wykonawcę terminala pasażerskiego. Wskazano termin

"Umowa na wykonanie fundamentów pod terminal, która pozwoli rozpocząć prace budowlane, to jedno z wielu zadań, które obecnie realizujemy. Do końca roku planujemy wyłonić wykonawcę terminala pasażerskiego. Niezależnie od tego na terenie przyszłego lotniska trwają prace przygotowawcze związane z rozbiórkami oraz usuwaniem kolizji z liniami wysokiego napięcia i pozostałą infrastrukturą" – powiedział członek zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Dariusz Kuś, cytowany w komunikacie.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

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