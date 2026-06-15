Jest termin startu budowy Portu Polska. "Zapadła decyzja"

Budowa Portu Polska, największego lotniska w kraju, ma ruszyć we wrześniu. Wtedy wystartują prace terenowe. W rozmowie z RMF FM potwierdził to pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska Maciej Lasek. Nowe lotnisko ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą.

– Ten plan oznacza, że do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma ruszyć budowa, w ramach prac nad pierwszym etapem lotniska. Tam, gdzie mają się zacząć prace, spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów. W ramach wywłaszczeń regularnie, w każdym tygodniu wypłacamy odszkodowania osobom, które są tymi wywłaszczeniami objęte podkreśla wiceminister Maciej Lasek.

W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą Budimex, która ma realizować pierwszy etap budowy, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Zakończył się etap odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą.

CPK. Kiedy powstanie?

Centralny Port Komunikacyjny, któremu rząd zmienił nazwę na "Port Polska", to planowane m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie oraz zaprojektowany w taki sposób, by w dłuższej perspektywie mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Zgodnie harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a rok później – w 2032 roku – ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

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