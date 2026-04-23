CPK ogłasza postępowanie. Kolejny krok dotyczący budowy "Portu Polska"

W komunikacie przekazano, że spółka CPK, poszukuje wykonawcy robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji prowadzonych w ramach zadania „zaprojektowanie i wybudowanie linii kolejowej dużych prędkości nr 85 między węzłami lotniskowym a bolimowskim (bez węzłów)”.

twitter

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału upłynie 12 czerwca. W kolejnych etapach postępowania wyłoni maksymalnie pięciu potencjalnych wykonawców do rozmów.

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, cytowany w komunikacie powiedział, że "w każdym prowadzonym przez Port Polska postępowaniu stawiamy w pierwszej kolejności na polskich wykonawców".

"Chcemy, żeby ta ogromna inwestycja napędzała polską gospodarkę, a zamówienia, budowane know-how, zdobywane doświadczenie oraz zyski wzmacniały przede wszystkim rodzimą branżę budowlaną" – dodał.

Do zadań wyłonionego wykonawcy należeć będzie m.in. opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 14,3 km linii w standardzie KDP oraz budowę m.in. 55 obiektów inżynieryjnych, a także przebudowę lub budowę około 30 km dróg.

Chodzi o 14,3-kilometrowy fragment linii, będący częścią kolejowego "Y", który połączy Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Pociągi pojadą nim z prędkością do 350 km/h. Linia pozwoli na rozwinięcie takiej prędkości zarówno pod kątem parametrów technicznych, trasowania geometrycznego, bezkolizyjnych przejazdów, zabezpieczeń antywibracyjnych i akustycznych, jak i nowego w Polsce standardu zasilania z sieci trakcyjnej – 25kV prądu zmiennego.

CPK. Kiedy powstanie?

CPK, któremu rząd zmienił nazwę na "Port Polska", to planowane m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie oraz zaprojektowany w taki sposób, by w dłuższej perspektywie mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Zgodnie harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a rok później – w 2032 roku – ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

