Odwołają Kierwińskiego? Jest stanowisko sejmowej komisji

1 czerwca do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. W środę (10 czerwca) sprawą zajęła się sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wniosek negatywnie zaopiniowało 19 posłów, a pozytywnie – 13. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Głosowanie w sprawie odwołania szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji zaplanowano w porządku obrad Sejmu na godz. 14:30. Aby odwołać ministra w drodze wotum nieufności, Sejm musi przegłosować wniosek bezwzględną większością głosów. Oznacza to, że za odwołaniem musi opowiedzieć się co najmniej 231 posłów (przy obecności wszystkich parlamentarzystów).

Kierwiński odpowiada na zarzuty opozycji

W uzasadnieniu wniosku posłów PiS wskazano, że gdy za resort spraw wewnętrznych i administracji odpowiadał Kierwiński, państwo wielokrotnie było zaskakiwane przez akty dywersji na kolei, chaos na granicy zachodniej, powtarzające się fałszywe alarmy uruchamiające działania służb wobec osób publicznych. Zwrócono również uwagę na problemy kadrowe i dużą liczbę wakatów w policji.

Kierwiński, odnosząc się do stawianych przez opozycję zarzutów, stwierdził, że poprzedni rząd zostawił policję "w sytuacji agonalnej". Jak wskazał, pod koniec rządów PiS było ponad 16 tys. wakatów. Minister przekazał, że obecnie policja ma ponad 102 tys. funkcjonariuszy i około 8 tys. wakatów. Wspomniał również, że zwiększyła się liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

– Nie ma na świecie państwa w 100 proc. odpornego na akty dywersji i terroru. Są państwa, które zwiększają nakłady, budują swoje bezpieczeństwo, rozwijają służby – i to właśnie robimy. Reagujemy bardzo twardo na każdy sygnał – mówił szef MSWiA.

Marcin Kierwiński ponownie sprawuje urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji od 24 lipca 2025 r. Wcześniej pełnił już tę funkcję od grudnia 2023 r. do maja 2024 r., kiedy to uzyskał mandat europosła. Od września 2024 r. do lipca 2025 r. był pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi.

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