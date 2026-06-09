20-lecie CBA. "Niech to będzie mottem waszej codziennej służby"

Równo 20 lat temu, 9 czerwca 2006 r., Sejm przyjął ustawę powołującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. CBA to specjalna służba państwowa zajmująca się walką z korupcją, szczególnie w instytucjach publicznych i samorządowych, oraz ochroną interesów ekonomicznych państwa.

W skład CBA wchodzą 23 jednostki organizacyjne. Biuro zatrudnia ponad 1,3 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to specjaliści z zakresu pracy operacyjnej, czynności dochodzeniowo-śledczych, analiz, czynności kontrolnych, bezpośrednich działań ochronnych, bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, obsługi prawnej, logistyki i finansów, audytu i bezpieczeństwa wewnętrznego, współpracy międzynarodowej oraz zabezpieczenia i szkolenia kadr.

Od 20 lat stoją na straży walki z korupcją

"Już od 20 lat dbamy o bezpieczeństwo państwa, skutecznie zwalczamy korupcję i chronimy interesy ekonomiczne Polski. Minione dwie dekady to tysiące postępowań przygotowawczych, kontroli oświadczeń majątkowych i decyzji gospodarczych, a także setki działań analitycznych oraz osłonowych. Dzięki naszej pracy ujawniliśmy szkody w mieniu Skarbu Państwa liczone w miliardach złotych. Dziś świętujemy rocznicę utworzenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziękujemy za wszystkie życzenia i wyrazy uznania, które otrzymaliśmy w tym wyjątkowym dla nas dniu!" – czytamy na profilu CBA na platformie X.

"Od 20 lat CBA stoi na straży interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej oraz uczestniczy w budowie uczciwego życia publicznego. CBA dysponuje unikalną wiedzą operacyjną i doświadczeniem. Wielokrotnie udowodniło, że jest instytucją nie tyle potrzebną, co konieczną. W dniu święta Centralnego Biura Antykorupcyjnego dziękuję wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom formacji za ich profesjonalizm, determinację i służbę na rzecz Polski. Doświadczenie, kompetencje i zdolności operacyjne buduje się latami. Państwo odpowiedzialne potrafi je docenić i wykorzystać dla dobra Rzeczypospolitej" – zauważył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

"Rządowi nie udało się zniszczyć Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale niszczy jego wizerunek i wygasza działalność. Dziś, w dniu 20. rocznicy powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom życzę wytrwałości w służbie i działaniu na rzecz interesów RP nawet w tak trudnych politycznie warunkach. Złe rządy mijają, Polska musi trwać. Niech to będzie mottem waszej codziennej służby" – stwierdził Mariusz Kamiński, były szef MSWiA, a wcześniej CBA, natomiast obecnie europoseł PiS.

Nie będzie likwidacji CBA

W maju prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

– Nie sprzeciwiam się reformom. Każda instytucja państwa może i powinna podlegać kontroli oraz zmianom. Ale czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja. Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy Policją, ABW i Krajową Administracją Skarbową, powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat. To byłoby także uderzenie w fundament zaufania do państwa – tłumaczył.

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