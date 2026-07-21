Zrezygnował w geście sprzeciwu. "Po co uprawiać fikcję"

Prof. Mariusz Kuśmierczyk ogłosił rezygnację z funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii. Poinformował również o odejściu z Krajowej Rady Transplantacyjnej. Wyjaśnił, że jest to protest przeciwko decyzji Ministerstwa Zdrowia o uruchomieniu trzeciego ośrodka przeszczepiania serca w Warszawie. Resort zgodził się uruchomić na pięć lat program transplantacji serca w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA. Część środowiska medycznego skrytykowała tę decyzję. "Jeżeli nie ma się na nic wpływu i nikt się nie liczy z twoim zdaniem, to po co uprawiać fikcję" – stwierdził prof. Kuśmierczyk w mediach społecznościowych.

Wcześniej podkreślał, że otwieranie nowych ośrodków powinno wynikać z map potrzeb zdrowotnych. Warszawa ma już dwa ośrodki transplantacji serca (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie), z kolei w innych częściach kraju ich brakuje.

"Przeciwko kuriozalnym decyzjom"

"Konsultant krajowy ds. kardiochirurgii prof. Mariusz Kuśmierczyk rezygnuje w proteście przeciwko kuriozalnym decyzjom Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Powód? Wbrew opinii ekspertów w Warszawie otwiera się TRZECI ośrodek transplantacji serca. To gigantyczny koszt i brak realnej poprawy dostępu dla pacjentów – w Warszawie i tak jest on już najlepszy w kraju. Tymczasem ta sama minister zdrowia, która lekką ręką wyrzuca pieniądze tylko dlatego, że lobbuje za tym M. Kierwiński, planuje zamykanie setek oddziałów i »konsolidację« szpitali w całej Polsce" – skomentował na platformie X były wiceminister zdrowia, a obecnie poseł PiS Janusz Cieszyński.

"Mieszkasz w powiecie – jedź 100 kilometrów do stolicy województwa na prosty zabieg. Znasz kogo trzeba i masz wjazd do resortowego szpitala – trzecia kardiochirurgia gotowa. Wstyd" – napisał.

Kuśmierczyk został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii 12 sierpnia 2024 r. przez ówczesną minister zdrowia Izabelę Leszczynę. Funkcję tę miał pełnić przez pięcioletnią kadencję.

Lekarz jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako konsultant krajowy odpowiadał m.in. za opiniowanie spraw dotyczących organizacji i rozwoju kardiochirurgii w Polsce.

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