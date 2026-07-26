Listy do redakcji (31)
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Listy do redakcji (31)

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Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne
Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Joanna Kosinska
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Historia Polski według Grzegorza Brauna, „DRz” nr 30/2026

Droga Redakcjo, po raz kolejny piszę, by pogratulować odwagi. Zrobienie okładki z Grzegorzem Braunem (o ile nie jest to paszkwil) to w dzisiejszych realiach oznaka dużej odwagi [...]. Jan P.

Eksperci od siedmiu boleści

Szanowni Państwo, rzeź Polaków na Wołyniu i liczba ofiar ukraińskiego bestialstwa budzą powszechne przerażenie.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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