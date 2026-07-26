Zemsta na Orbánie

Tusk jako pierwszy pokazał, że głównym narzędziem walki politycznej mogą stać się prokuratura i służby specjalne. Nowa definicja liberalnej praworządności jest bardzo prosta: próbujemy wsadzić naszych oponentów politycznych do więzienia, a jeśli to się nie udaje, to odbieramy im de facto prawa obywatelskie. Dokładnie to stało się ze Zbigniewem Ziobrą i z Marcinem Romanowskim, banitami z Polski.

Było to możliwe dzięki wprowadzeniu do polskiego systemu prawa całkiem nowego rozumienia kluczowych pojęć i nowych interpretacji. Na przykład polityk, który wykorzystuje pieniądze publiczne do celów publicznych, jeśli jest w tym skuteczny i zdobywa uznanie wyborców, a więc odnosi korzyści polityczne, może zostać uznany za przestępcę.