ABW udaremniła próbę nielegalnego wywozu specjalistycznego sprzętu do Rosji

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że 22 maja do Sądu Okręgowego w Legnicy skierowano akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom – obywatelowi Rosji oraz obywatelowi Polski. Mężczyźni usłyszeli zarzut m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem towarami tzw. podwójnego zastosowania (dual use) o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Akt oskarżenia został sporządzony w toku śledztwa prowadzonego przez delegaturę ABW w Zielonej Górze pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, w ramach którego udaremniono wywóz specjalistycznych urządzeń z Polski i ich dostawę na terytorium Rosji.

Próbowali ominąć unijne sankcje. Wpadli na gorącym uczynku

Eduard K. oraz Krzysztof J. działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która naruszając unijne sankcje nałożone na Federację Rosyjską, brała udział w organizacji wywozu poza terytorium Unii Europejskiej specjalistycznego sprzętu, tj. obrabiarki CNC, stanowiącej towar podwójnego zastosowania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE wraz z komorą termiczną do obróbki metalu, która mogła przyczynić się do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji.

Wskazane urządzenia zostały przetransportowane z Niemiec, gdzie je zakupiono, do Polski, skąd miały zostać przewiezione do Turcji, a następnie na terytorium Federacji Rosyjskiej. Działania funkcjonariuszy ABW udaremniły powyższy proceder i doprowadziły w dniu 8 września 2025 r. do zatrzymania oskarżonych na gorącym uczynku. Względem nich jest stosowane tymczasowe aresztowanie.

Akt oskarżenia przeciwko Rosjaninowi i Polakowi

Oskarżonym przedstawiono zarzuty z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Ponadto mężczyznom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz tzw. pranie brudnych pieniędzy. Za popełnienie ww. czynów grozi im kara na czas nie krótszy niż trzy lata pozbawienia wolności oraz przepadek przedmiotów przestępstwa.

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