Wiadomo, kto zabił polskiego żołnierza. "Organy ścigania ustaliły sprawcę"

Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie nadzoruje postępowanie w sprawie zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. W trakcie trwającego od dwóch lat śledztwa, przesłuchano na terytorium Polski i poza jej granicami ponad 140 świadków oraz uzyskano opinie kryminalistyczne. "W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy polskie organy ścigania ustaliły sprawcę zabójstwa polskiego żołnierza, którym jest mężczyzna, obywatel Maroka – Mohamed ADDAMROU" – czytamy w najnowszym komunikacie stołecznej prokuratury.

"Z uwagi na fakt, iż sprawca w chwili popełnienia czynu nie działał na terenie Polski i nie jest znane jego miejsce pobytu na terenie Polski, po uzyskaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (...), wdrożone zostały poszukiwania podejrzanego listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania" – podkreślił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

W związku z tym, że podejrzany najprawdopodobniej nadal przebywa na terytorium Białorusi, polska prokuratura skierowała na początku grudnia ub.r. wniosek do władz w Mińsku o jego tymczasowe aresztowanie i ekstradycję do Polski. Śledztwo zostało formalnie zawieszone 22 maja b.r. "z uwagi na długotrwałą przeszkodę procesową, tj. przebywanie podejrzanego poza granicami RP oraz zainicjowaną przez polskie organy ścigania procedurę ekstradycyjną".

Zabójstwo polskiego żołnierza na granicy

Do tragicznego zdarzenia doszło 28 maja 2024 r. w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie). Mateusz Sitek, 21-letni żołnierz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, blokował tarczą ochronną wyłom w zaporze na granicy polsko-białoruskiej. Nielegalny imigrant przełożył rękę przez płot i zadał mu cios nożem w klatkę piersiową. Rannego wojskowego próbowali ratować funkcjonariusze Straży Granicznej. Młody żołnierz trafił najpierw do szpitala w Hajnówce, a następnie do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie zmarł 6 czerwca 2024 r.

Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta oraz odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Krzyżem Zasługi za Dzielność.

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