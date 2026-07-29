Zabronić i zakazać!

Pan Śpiewak uruchomił się kompletnie bezpodstawnie, co szybko wytknęli mu komentujący – reklama nie zachęca do kupowania małym dzieciom telefonów znanej firmy, ale pokazuje dzieciaczka, który telefon czymś upaprał i w czymś go zamoczył. Hasło "Spokojnie, to iPhone" odnosi się do odporności telefonu, będące własnością dorosłych, na takie zachowania dzieci.