Na ten cel wpłynie więcej pieniędzy. Ruch rządu

Informację w tej sprawie podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Firmy rozwijające nowoczesne technologie dla sektora obronnego i bezpieczeństwa zyskają nowe, dodatkowe źródła finansowania swoich projektów.

Rozszerzenie funduszu o kolejne technologie

"Zatwierdzona przez rząd uchwała, przedłożona przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, modyfikuje program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. [...] Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznych o technologie obronne. Będą one czwartym obszarem finansowania, obok technologii cyfrowych i innowacji deep tech, technologii czystych i zasobooszczędnych oraz biotechnologii" – czytamy w komunikacie.

Nowe możliwości finansowania będą dostępne dla firm rozwijających rozwiązania dla sektora obronnego i bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać wsparcie na inwestycje i rozwój swojego potencjału. Dotyczy to także technologii, które mogą być wykorzystywane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych (tzw. technologie podwójnego zastosowania, czyli dual-use), podał resort.

Zmiany otworzą również możliwość wsparcia dla polskich naukowców i przedsiębiorców, których projekty zostały wysoko ocenione w programie Horyzont Europa, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na ograniczony budżet programu zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską.

Na większe możliwości finansowania będą mogły liczyć także przedsiębiorstwa korzystające z instrumentu gwarancyjnego Biznesmax. Zwiększona zostanie jego wartość, co ułatwi firmom dostęp do finansowania, czytamy dalej.

Dodatkowa zmiana w programie

"Zmiany obejmują również zwiększenie elastyczności programu. Zasady działania poszczególnych instrumentów będą mogły być dostosowywane na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Ma to ułatwić i uprościć ich wdrażanie, m.in. w przypadku Ośrodków Innowacji" – zakończono w informacji.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki wspiera projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe oraz zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw. Ma na celu zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności małych i średnich firm, rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii. Program skierowany jest m.in. do przedsiębiorstw, podmiotów sektora nauki, konsorcjów oraz instytucji otoczenia biznesu.

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