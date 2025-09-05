Nabór w NCBR. Na stole kilkaset milionów złotych

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe mogą starać się o łącznie 300 mln zł na projekty B+R z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Działanie ma wesprzeć niezależność Unii Europejskiej od rynków zewnętrznych i wzmocnić suwerenność technologiczną Europy.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów w Ścieżce A (Innowacyjność) rozpocznie się 6 października i potrwa do 14 listopada 2025 r. Z kolei nabór wniosków w Ścieżce B (Strategiczna niezależność) rozpocznie się 29 września i potrwa do 12 listopada 2025 r., podano.

"Nowe wyzwania dla sektora"

"Europa wciąż pozostaje zależna od zewnętrznych dostawców w obszarze czystej energii, szczególnie z regionu Azji. Przykładowo, aż 84 proc. światowej produkcji paneli fotowoltaicznych pochodzi z Chin – osiem z dziesięciu największych na świecie fabryk zlokalizowanych jest właśnie w tym kraju. Z drugiej strony, w przypadku energetyki wiatrowej rzadko publicznie podnosi się kwestię trudności związanych z recyklingiem komponentów turbin, takich jak łopaty. Ich żywotność, zależnie od zastosowanej technologii, wynosi zazwyczaj od 20 do 30 lat. W Niemczech pierwsze instalacje wiatrowe właśnie osiągają kres swojej użyteczności, co rodzi nowe wyzwania dla sektora" – powiedział dyrektor NCBR Jerzy Małachowski, cytowany w komunikacie.

"Zakup technologii z rynków zewnętrznych z pewnością nie stanowi trwałego rozwiązania dla wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Właśnie dlatego Komisja Europejska powołała inicjatywę STEP, która jako jeden z kluczowych priorytetów wskazuje rozwój czystych i zasobooszczędnych technologii. Celem STEP jest pobudzenie europejskiego potencjału innowacyjnego i stworzenie warunków do uniezależnienia się od importu technologii niezbędnych do przeprowadzenia zielonej transformacji. Inicjatywa ta ma być impulsem do budowy silnego, konkurencyjnego sektora technologii energetycznych w Europie" – dodał.

W naborach STEP prowadzonych przez NCBR o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność na terytorium Polski. Wśród priorytetowych tematów, na których koncentrują się nabory znajdują się:

– Technologie słoneczne (np. fotowoltaika, technologie słonecznej termicznej energii elektrycznej),

– Technologie lądowej energii wiatrowej i technologie morskiej energii odnawialnej,

– Technologie baterii i magazynowania energii,

– Technologie pomp ciepła i energii geotermicznej,

– Technologie wodorowe (np. elektrolizery: wodorowe ogniwa paliwowe),

– Zrównoważone technologie biogazu i biometanu,

– Technologie wychwytywania i składowania CO2,

– Technologie sieci elektroenergetycznej (np. technologie ładowania elektrycznego w transporcie, technologie służące cyfryzacji sieci),

– Technologie rozszczepienia jądrowego (np. technologie jądrowego cyklu paliwowego),

– Technologie zrównoważonych paliw alternatywnych,

– Technologie energii wodnej,

– Technologie energii odnawialnej nieobjęte poprzednimi kategoriami (np. technologie energii dyfuzji, technologie energetyczne otoczenia inne niż pompy ciepła, technologie biomasy, technologie pozyskiwania gazu składowiskowego, technologie gazu z oczyszczalni ścieków),

– Technologie efektywności energetycznej związane z systemem energetycznym (np. technologie sieci ciepłowniczej),

– Technologie paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego,

– Rozwiązania biotechnologiczne w dziedzinie klimatu i energii,

– Transformacyjne technologie przemysłowe na rzecz dekarbonizacji,

– Technologie transportowania i wykorzystywania CO2,

– Technologie napędu wiatrowego i elektrycznego w transporcie,

– Technologie jądrowe nieobjęte poprzednimi kategoriami, wymieniono.

Technologie rozwijane w ramach różnych projektów

"Technologie krytyczne oraz technologie ich łańcuchów wartości rozwijane będą w ramach projektów badawczo-rozwojowych, obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, dofinansowane przez NCBR w dwóch ścieżkach:

Ścieżka A – dla projektów badawczo-rozwojowych, które wnoszą na rynek wewnętrzny UE innowacyjny lub najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym (wymagana jest kombinacja co najmniej dwóch z tych elementów),

Ścieżka B – dla projektów badawczo-rozwojowych, które przyczyniają się do ograniczania lub zwalczania strategicznej zależności Unii" – czytamy dalej.

Budżet naborów to łącznie 300 mln zł (150 mln zostanie przeznaczonych na Ścieżkę A oraz drugie tyle – na Ścieżkę B).

Realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nabór programu STEP w obszarze czystych i zasobooszczędnych technologii jest realizowany w ramach Priorytetu 5. "Wsparcie projektów realizujących cele inicjatywy STEP" programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

