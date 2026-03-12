"Akt zdrady narodowej". Ostre słowa o prezydencie

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwoli na zaciągnięcie pożyczki SAFE – ogłosił w czwartek prezydent Karol Nawrocki.

Jak zaznaczyła głowa państwa, "odpowiedzialność za państwo polega na tym, aby spojrzeć na fakty ponad bieżącymi podziałami politycznymi".

– To sprawa przyszłości państwa polskiego. Od początku projekt SAFE budził wiele pytań i wątpliwości – przypomniał Nawrocki.

Szłapka: To jest obrzydliwe

Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego skrytykował w czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka, który był gościem TVP Info.

– Pan prezydent pokazał się jako osoba kompletnie zależna od PiS – powiedział polityk KO.

Jak stwierdził Szłapka, „nie było żadnych wątpliwości” co do programu SAFE. – Wszyscy, łącznie z Błaszczakiem, mówili o pieniądzach do wykorzystania – dodał.

Rzecznik rządu ostro skrytykował polityków PiS. – Wygląda na to, jakby w którymś momencie przestawiono wajchę lobbystyczną. Wcale im nie zależy, żeby rozwijać polski przemysł tylko kupować gdzieś indziej – powiedział Adam Szłapka. – Występują przeciwko temu, co mówią generałowie, eksperci. Oni mają głęboko zakodowane w głowie: tylko liczy się interes PiS-u – zaznaczył. Jego zdaniem, przy Nowogrodzkiej dominuje myślenie: „Im gorzej teraz dla Polski tym lepiej dla PiS-u”.

– To jest obrzydliwe. To jest działanie w kierunku zdrady narodowej – powiedział rzecznik rządu.

Rzecznik rządu: To próba pozbawienia armii środków finansowych

Jego zdaniem "to, co proponuje prezydent, nie ma żadnej gwarancji finansowej". – To, co zrobił prezydent, to jest próba pozbawienia polskiej armii znacznych środków finansowych – dodał.

– Karol Nawrocki dał się wciągnąć w polityczną grę Prawa i Sprawiedliwości i stracił szansę na elementarną niezależność od tego środowiska – powiedział Adam Szłapka.

Jak zaznaczył polityk KO, rząd będzie "pracować nad odpowiednią, natychmiast, uchwałą". – Polski przemysł zbrojeniowy w tym zakresie nie może być stratny – podkreślił.

