Pełnomocnik rządu ds. SAFE: Pioruny dalekiego zasięgu do uderzeń

Komisja Europejska uruchomiła Polsce linię pożyczkową wobec czego polska zbrojeniówka zawarła już szereg umów w ramach mechanizmu SAFE. Bruksela postanowiła wcześniej, że od czerwca kontrakty mogą być zawierane wyłącznie wspólnie z jakimś innym państwem Unii Europejskiej lub z Ukrainą.

Sobkowiak-Czarnecka: Pioruny dalekiego zasięgu do uderzeń

Pełnomocnik rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została zapytana w wywiadzie w RMF 24 o to, jakie polskie uzbrojenie sprzedaje się najlepiej jeśli chodzi o kontrahentów zagranicznych. Polityk powiedziała, że po pierwsze są to Pioruny, czyli rakiety "dalekiego zasięgu do uderzeń".

Piorun to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji polskiej bardzo krótkiego zasięgu, przeznaczony do niszczenia nisko lecących statków powietrznych. Został opracowany i jest produkowany przez firmę Mesko. Wchodzi w skład wyposażenia Sił Zbrojnych RP. System ten został wykorzystany w wojnie Ukrainy z Rosją.

"Tak, Pani minister jest odpowiedzialna za wydanie ponad 300 mld zł z Waszych podatków na uzbrojenie…" – skomentował polityk PiS Mateusz Kurzajewski.

Pożyczki w ramach mechanizmu SAFE

W ramach SAFE rząd Donalda Tuska chce zaciągnąć maksymalnie 44 miliardy euro. Kredyt ma być spłacany w euro przez maksymalnie 45 lat. Obowiązuje 10-letnia karencja. Większość sejmowa w ekspresowym tempie przyjęła w tym zakresie ustawę. Ponieważ wzięcie pożyczki z Brukseli oznacza "znaczące obciążenie państwa pod względem finansowym", to zgodnie z art. 89 Konstytucji RP nie może być to dokonane bez zgody ustawowej i podpisu prezydenta RP. Prezydent Karol Nawrocki nie wyraził takiej zgody i wskazał alternatywne finansowanie poprzez NBP, jednak rząd mimo to, zdecydował się zaciągnąć zobowiązanie.

Zdaniem opozycji SAFE to "pułapka", żeby wpuścić Polskę w wieloletni kredyt kontrolowany przez Brukselę, podczas gdy Polska mogłaby samodzielnie pożyczyć pieniądze na rynkach światowych. Ponadto SAFE ma zdaniem opozycji rozmywać dobre relacje Polski z USA. Sprzęt wojskowy, który będzie można pozyskać za pożyczone pieniądze ma pochodzić w zdecydowanej większości z produkcji europejskiej lub z Ukrainy.

Analityk i ekspert ds. służb specjalnych dr Rafał Brzeski powiedział, że siły zbrojne Polski są kompatybilne z armią USA i nie wolno dopuścić do mieszaniny ze sprzętem z Europy, bo będziemy mieli sprzętowo marną armię. Jego zdaniem SAFE to "sprytnie pomyślana pułapka", która ma na celu uzależnienie Polski od Niemiec i Komisji Europejskiej.

