Kredyt z UE w ramach SAFE wymaga ustawy. Rozstrzyga to ten przepis Konstytucji

Wobec powtarzających się wypowiedzi przedstawicieli rządu, że zaciągną kredyt z Unii Europejskiej w ramach SAFE nawet jeśli prezydent zawetuje wdrażającą go ustawę, doradca prezydenta ds. europejskich ponownie Jacek Saryusz-Wolski przypomniał, że oznaczałoby to złamanie Konstytucji RP.

Kredyt z programu SAFE. Konstytucja wymaga ustawy

Mowa tu o artykule 89 ustawy zasadniczej, który w ustępie 1 stanowi, że "Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy" "znaczącego obciążenia państwa pod względem finansowym" – co ustawodawca wskazał w punkcie 4.

W praktyce znaczy to, że ustawa musi przejść cały proces legislacyjny łącznie z podpisem prezydenta.

Tusk: I tak znajdziemy sposoby

Tymczasem premier Tusk zapowiedział we wtorek, że rząd i tak będzie pracował nad pozyskaniem środków z SAFE, nawet w przypadku prezydenckiego weta. – My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować, wetować. I tak znajdziemy sposoby, żeby przynajmniej część z tych środków uratować. Ale to będzie kosztowało czasu i to będzie trochę też kosztowało potrzebnych pieniędzy, nerwów – powiedział.

Sobkowiak-Czarnecka: Weto prezydenta nie zmienia nic

Także rządowa pełnomocnik ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wyraził podobną tezę. Podczas wywiadu w TVN 24 twierdziła, że "od strony prawnej ta ustawa nie jest potrzebna do tego, żeby polski rząd podpisał umowę w Brukseli". Powiedziała, że decyzję w tej sprawie podejmie premier Donald Tusk.

– Weto prezydenckie nie zmienia nic w tym, czy rząd może podjąć decyzję, czy przystąpić do mechanizmu, czy nie. Weto dotyczy samej ustawy, czyli tego, jak te pieniądze mają być wydawane, absorbowane, kontrolowane po polskiej stronie – powiedziała.

