Mocne słowa Zajączkowskiej-Hernik w PE. Śmiszek uciekł z sali

Ewa Zajączkowska-Hernik w mocnych słowach zwróciła się do lewicowych europosłów. Zwróciła uwagę na ich hipokryzję po informacji o zabiciu 23-letniego Quentina Deranque’a w Lyonie.

"Jesteście mizoginami przepełnionymi nienawiścią! – zwróciłam się do lewicowych europosłów w Parlamencie Europejskim, a Krzysztof Śmiszek... uciekł z sali!" – napisała europoseł Konfederacji.

"Dla lewicy nawet zab**stwo prawicowca jest powodem do żartów. Lewicowi aktywiści mogą liczyć na parasol ochronny ze strony instytucji w Europie, wsparcie publicznymi pieniędzmi i łagodniejsze wyroki sądowe. Mówicie o szacunku, o tolerancji, o godności, a wulgarnie atakujecie konserwatystów. Żal mi was. Musicie być strasznie nieszczęśliwymi ludźmi. Ludzie widzą waszą hipokryzję, agresję, mizoginię, nienawiść i rozliczą was za to w nadchodzących wyborach!" – dodała polityk w swoim wpisie, do którego załączyła wideo ze swojego wystąpienia.

twitter

Zabójstwo francuskiego studenta

Deranque zmarł 14 lutego w wyniku ciężkich obrażeń głowy odniesionych podczas ulicznej napaści. Do ataku doszło podczas starcia między środowiskami skrajnej prawicy i radykalnej lewicy. Quentin brał udział w manifestacji organizacji Nemesis przeciw występowi radykalnej, proimigracyjnej polityk Rimy Hassan na uczelni w Lyonie i po jej zakończeniu został zaatakowany przez uzbrojonych bojówkarzy Antify. Nagrania analizowane przez śledczych mają ukazywać grupę zamaskowanych napastników bijących i kopiących osoby leżące na ziemi.

Sprawa szybko nabrała wymiaru politycznego. Francuski "Le Monde” informuje, że wśród zatrzymanych znajdują się osoby powiązane z antyfaszystowską organizacją Jeune Garde, która została rozwiązana przez władze w 2025 roku. Dziennik wskazuje również na związki części zatrzymanych ze środowiskiem partii La France Insoumise (LFI). Reuters potwierdza z kolei, że zatrzymany został parlamentarny współpracownik deputowanego LFI Raphaëla Arnaulta. Według agencji, asystent zaprzecza bezpośredniemu udziałowi w śmiertelnym pobiciu, a jego prawnicy podkreślają, że formalnie odrzuca zarzuty.

Czytaj też:

"To międzynarodowy skandal". Zajączkowska-Hernik nie kryje oburzeniaCzytaj też:

"To jakiś kosmos". Zajączkowska-Hernik: Przed tym ostrzega Polskę już nawet von der Leyen