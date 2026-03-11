USA wciągają Europę w wojnę? Ten kraj udostępni swoją bazę lotniczą

Prezydent Rumunii Nicusor Dan zwołał w środę posiedzenie Najwyższej Rady Obrony Narodowej (CSAT), aby omówić kwestię udostępnienia swojej bazy wojskowej dla amerykańskiego lotnictwa, biorącego udział w ataku na Iran.

CSAT zgodziła się na prośbę Amerykanów – przekazała agencja Bloomberg. To oznacza, że amerykańskie lotnictwo będzie mogło wykorzystywać bazę lotniczą im. Mihaila Kogalniceanu, znajdującą się niedaleko miasta Constanța, nad Morzem Czarnym. W bazie tej stacjonują żołnierze USA.

Rumuńskie media twierdzą, że Stany Zjednoczone chcą rozmieścić na terenie jednostki od 100 do 300 żołnierzy i dwa samoloty przeznaczone do tankowania innych maszyn w powietrzu.

Iran grozi atakiem w Europie

Zgoda władz Rumunii na wykorzystanie bazy lotniczej im. Mihaila Kogalniceanu wiąże się z pewnym ryzykiem. Już wcześniej Teheran zapowiedział bowiem uderzenia na wszystkie państwa, które będą wspierać USA i Izrael w wojnie przeciwko Iranowi.

Już drugiego dnia po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran doszło do uderzenia w bazę brytyjskiego lotnictwa Akrotiri na Cyprze. Tamtejsze media podały, że jednostka została trafiona przez "małego drona". Informację potwierdził później prezydent kraju Nikos Christodoulides, precyzując, że był to irański bezzałogowiec typu Shahed. Incydent nie skutkował na szczęście żadnymi ofiarami, ale doprowadził do "niewielkich szkód".

Ostrzał terytorium Rumunii oznaczałby jednak atak na NATO, co obliguje sojuszników do obrony tego obszaru i prowadzi do otwartego konfliktu Sojuszu Północnoatlantyckiego z Iranem.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku Stany Zjednoczone wycofały ok. 1 tys. żołnierzy z bazy lotniczej im. Mihaila Kogalniceanu. W Rumunii pozostało 1 tys. amerykańskich żołnierzy. W sumie stała obecność wojsk sojuszniczych w Rumunii wynosi ok. 3,5 tys. żołnierzy NATO.

