Koniec wojny z Iranem? Trump: Praktycznie nie ma już nic do atakowania

W krótkiej rozmowie telefonicznej z portalem Axios stwierdził, że po ostatnich uderzeniach militarnych skala potencjalnych celów w Iranie jest już ograniczona. – Praktycznie nie ma już nic do atakowania. Małe to i owo… Kiedy tylko zechcę, to się skończy – powiedział Trump w pięciominutowym wywiadzie udzielonym w środę po południu. Prezydent nie sprecyzował jednak, czy prowadzone są rozmowy dotyczące zakończenia działań militarnych ani kiedy ewentualnie mogłoby do niego dojść.

Kolejne uderzenia w regionie

Od 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą szeroko zakrojoną operację lotniczo-rakietową przeciwko Iranowi. Ataki koncentrują się przede wszystkim na instalacjach wojskowych oraz jednostkach morskich.

Jedną z ostatnich operacji była akcja amerykańskich sił w rejonie Cieśniny Ormuz. Według komunikatu dowództwa wojskowego USA zniszczono tam 16 irańskich jednostek minowych. Operacja miała zapobiec ewentualnemu zagrożeniu dla międzynarodowej żeglugi w jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. Trump odniósł się do tej sytuacji wcześniej w mediach społecznościowych, zaznaczając, że Stany Zjednoczone nie mają informacji o rozmieszczeniu min przez Iran, ale jeśli tak się stało, powinny zostać one "natychmiast usunięte".

Pentagon ujawnia dane o rannych

Pentagon poinformował w środę również o stratach poniesionych przez amerykańskie siły zbrojne od początku operacji przeciwko Iranowi. Według Departamentu Obrony w ciągu pierwszych dziesięciu dni konfliktu rannych zostało około 140 żołnierzy, siedmiu zginęło.

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell przekazał, że 108 z nich wróciło już do służby, ponieważ obrażenia w większości przypadków miały charakter lekki. Ośmiu rannych pozostaje pod opieką medyczną. Według nieoficjalnych informacji, na które powołuje się agencja Reuters, liczba poszkodowanych może sięgać około 150 osób.

