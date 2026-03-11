Nieoficjalnie: Nowy przywódca Iranu został ranny

Nowe informacje o Modżtabie Chameneim, synu zabitego przez Izrael przywódcy Iranu Alego Chameneiego, opublikował w środę (11 marca) "New York Times", powołując się na trzy irańskie źródła. Według nich, ranny Modżtaba jest przytomny i schronił się "w ściśle strzeżonym miejscu z ograniczoną łącznością".

Wcześniej irańska telewizja państwowa i agencja informacyjna IRNA nazwały Chameneiego "rannym weteranem wojennym". O jego stanie zdrowia wspomniano także w oświadczeniu Komitetu Imdad, wpływowej organizacji islamskiej, która pogratulowała Modżtabie nominacji na najwyższego przywódcę.

Źródła "NYT" twierdzą, że informację o urazie Chameneiego otrzymały od "wysokich rangą urzędników państwowych" jeszcze przed mianowaniem nowego przywódcy w niedzielę (8 marca). Nie jest jasne, jak poważne są te rany i w jakich okolicznościach Modżtaba je odniósł.

Kim jest Modżtaba Chamenei, syn Alego Chameneiego?

Nowy najwyższy przywódca Iranu jest protegowanym elitarnego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zbrojnego ramienia reżimu. Po ogłoszeniu nominacji Modżtaby Donald Trump ostrzegł, że ten "nie utrzyma się długo", jeśli nie uzyska aprobaty Waszyngtonu. Wcześniej prezydent USA mówił, że przywództwo syna Chameneiego byłoby "nie do przyjęcia".

Modżtaba jest duchownym średniego szczebla, choć niektóre irańskie media i urzędnicy blisko związani z władzą zaczęli niedawno tytułować go ajatollahem. Amerykańskie depesze dyplomatyczne opublikowane przez WikiLeaks opisywały Modżtabę jako szarą eminencję, a także "zdolnego i silnego" członka reżimu.

Choć Ali Chamenei nie był królem i nie mógł po prostu przekazać tronu swojemu synowi, Modżtaba ma znaczącą władzę w radykalnych kręgach politycznych swojego ojca, w tym w potężnym Biurze Najwyższego Przywódcy – podkreśla BBC.

Jest nowy najwyższy przywódca Iranu. Trump niezadowolony

Donald Trump wyraził w poniedziałek (9 marca) niezadowolenie z wyboru Modżtaby Chameneiego na najwyższego przywódcę Iranu. Wcześniej zażądał uczestnictwa w procedurze jego wyboru, za którą odpowiada 88-osobowe grono duchownych nazywane Zgromadzeniem Ekspertów. Prezydent USA zagroził także zabiciem wszystkich potencjalnych przywódców reżimu.

Jak podaje BBC, wielu spodziewa się, że 56-letni Modżtaba będzie kontynuował twardą politykę ojca, ponieważ człowiek, który stracił rodziców i żonę w wyniku nalotów USA i Izraela, nie zechce ulec presji Zachodu.

Czytaj też:

Izrael dokona zamachu na nowego przywódcę Iranu? "Trump poprze"