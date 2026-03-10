Izrael dokona zamachu na nowego przywódcę Iranu? "Trump poprze"

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów mianowało w niedzielę (8 marca) Modżtabę Chameneiego, syna zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach ajatollaha Alego Chameneiego, na stanowisko najwyższego przywódcy Iranu.

Według amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal", prezydent USA Donald Trump powiedział swoim współpracownikom, że jest gotów poprzez zamach na nowego przywódcę Iranu, jeśli ten nie pójdzie na ustępstwa, w szczególności dotyczące zakończenia irańskiego programu nuklearnego.

Jak twierdzą źródła "WSJ", administracja Trumpa uważa obecnie, że Modżtaba Chamenei będzie kontynuował twardą linię swojego ojca i nie oczekuje, że zakończy wojnę na amerykańskich warunkach.

Rozmówcy gazety przekazali, że jeśli Biały Dom wyrazi zgodę na przeprowadzenie zamachu, to realizacją operacji zajmie się Izrael, który 28 lutego w ataku rakietowym zabił Alego Chameneiego.

Jest nowy najwyższy przywódca Iranu. Trump niezadowolony

Trump wyraził w poniedziałek (9 marca) niezadowolenie z wyboru Modżtaby Chameneiego na najwyższego przywódcę Iranu. Wcześniej zażądał uczestnictwa w procedurze jego wyboru, za którą odpowiada 88-osobowe grono duchownych. Zagroził także zabiciem wszystkich potencjalnych przywódców reżimu.

Jak podaje BBC, wielu spodziewa się, że 56-letni Modżtaba będzie kontynuował twardą politykę ojca, ponieważ człowiek, który stracił rodziców i żonę w wyniku nalotów USA i Izraela, nie zechce ulec presji Zachodu.

Kim jest Modżtaba Chamenei, syn Alego Chameneiego?

Nowy najwyższy przywódca Iranu jest protegowanym elitarnego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zbrojnego ramienia reżimu. Po ogłoszeniu nominacji Modżtaby Trump ostrzegł, że ten "nie utrzyma się długo", jeśli nie uzyska aprobaty Waszyngtonu. Wcześniej prezydent USA mówił, że przywództwo syna Chameneiego byłoby "nie do przyjęcia".

Modżtaba jest duchownym średniego szczebla, choć niektóre irańskie media i urzędnicy blisko związani z władzą zaczęli niedawno tytułować go ajatollahem. Amerykańskie depesze dyplomatyczne opublikowane przez WikiLeaks opisywały Modżtabę jako szarą eminencję, a także "zdolnego i silnego" członka reżimu.

Choć Ali Chamenei nie był królem i nie mógł po prostu przekazać tronu swojemu synowi, Modżtaba ma znaczącą władzę w radykalnych kręgach politycznych swojego ojca, w tym w potężnym Biurze Najwyższego Przywódcy – podkreśla BBC.

Iran miał tylko dwóch najwyższych przywódców od czasu rewolucji islamskiej w 1979 r. – Ruhollaha Chomeiniego i Alego Chameneiego.

