Gadowski: PiS toruje drogę Tuskowi

Zupełnie inaczej postępuje Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw Jarosław Kaczyński kilkukrotnie deklarował, że nie będzie nigdy żadnej koalicji z Konfederacją Korony Polski. Ostatnio mianowany przez Jarosława Kaczyńskiego na premiera PiS-u, na razie premiera PiS-u, ale ogólnie to ma być taran prowadzący PiS do zwycięstwa, pan profesor Przemysław Czarnek, także powtórzył, że raczej na 200 procent Grzegorza Brauna w nowym rządzie nie będzie.