Gadowski: PiS toruje drogę Tuskowi

Rasowy polityk raczej otwiera sobie różne drzwi, niż je zamyka. Rasowy polityk mówi wieloznacznie. Rasowy polityk stara się nie doprecyzowywać myśli. Czy to dobrze, czy to źle, to już jest kwestia ocenna – wskazuje Witold Gadowski.
Zupełnie inaczej postępuje Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw Jarosław Kaczyński kilkukrotnie deklarował, że nie będzie nigdy żadnej koalicji z Konfederacją Korony Polski. Ostatnio mianowany przez Jarosława Kaczyńskiego na premiera PiS-u, na razie premiera PiS-u, ale ogólnie to ma być taran prowadzący PiS do zwycięstwa, pan profesor Przemysław Czarnek, także powtórzył, że raczej na 200 procent Grzegorza Brauna w nowym rządzie nie będzie.
Źródło: DoRzeczy.pl