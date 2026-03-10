"Przebudzenie. Czas na głos Polaków!". Czarnek w nowym spocie PiS

Na sobotniej konwencji w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swojego kandydata na premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 r. Decyzję w tej sprawie ogłosił osobiście prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wybór padł na byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

W poniedziałek rano Czarnek pojawił się przed stacją Orlenu przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Celem spotkania w tym miejscu było zwrócenie uwagi na wysokie ceny paliw, które – jak podkreślił poseł i wiceprezes PiS – sięgają już niekiedy 8 złotych, a na niektórych stacjach nawet przekraczają tę kwotę.

Poinformował również, że złoży projekt ustawy, który czasowo obniża podatek VAT z 23 proc. do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo o ok. 9-10 proc.

Nowy spot PiS z Czarnkiem

We wtorek na profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X pojawił się nowy spot wraz z podpisem: "Przebudzenie. Czas na głos Polaków!". W materiale słyszymy fragmenty przemówień Przemysława Czarnka oraz Jarosława Kaczyńskiego.

– Polska prawdziwa to jest ta, która pracuje, która chroni nasze bezpieczeństwo, która ratuje życie. To jest Polska prawdziwa – mówił kandydat PiS na premiera. – Polskie życie publiczne zwykle wymaga kogoś, kto reprezentuje, jakby integruje to wszystko. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – wskazał z kolei Kaczyński.

– Polską prawdziwą chcemy się zająć. Tę Polskę prawdziwą chcemy przywrócić Polakom, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie i my tym zwykłym Polakom musimy pomóc, bo Polska nie jest własnością polityków, Polska jest własnością Polaków, wszystkich – mówił dalej Czarnek.

– Mamy święty obowiązek to dziedzictwo, któremu na imię Polska, przejąć, pomnożyć i przekazać naszym następcom. Robimy szturm w walce o Polskę. Miejmy nadzieję, miejmy odwagę. Ruszamy! Ruszamy po Polskę dla Polaków! Do zwycięstwa. Niech żyje Polska niepodległa! – zaznaczył.

