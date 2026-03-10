Lidl wycofuje produkt ze sklepów. "Z dumą ogłaszamy"

W Lidlu jaja klatkowe odchodzą do historii. To kolejny krok po usunięciu jaj "trójek" ze składu produktów marki własnej, takich jak makarony czy dania gotowe. Firma wskazuje, że zmiany są odpowiedzią na oczekiwania klientów, dla których dobrostan zwierząt odgrywa coraz bardziej istotny czynnik podczas codziennych zakupów.

Jak informuje Lidl na swojej stronie internetowej, aktualnie "100 proc. świeżych jaj sprzedawanych w naszych sklepach stanowią jaja z chowu zrównoważonego". Oznacza to, że klienci Lidla znajdą obecnie w ofercie wyłącznie jaja ściółkowe, wolnowybiegowe oraz ekologiczne jaja BIO.

Jaja z chowu klatkowego wycofane ze sprzedaży

"W biznesie deklaracje są ważne, ale to realne działania kształtują przyszłość. Z dumą ogłaszamy, że zgodnie z naszą Strategią CSR, do końca 2025 r. całkowicie wyeliminowaliśmy ze sprzedaży jaja kurze z chowu klatkowego" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

– Wycofanie jaj z chowu klatkowego przez sieć Lidl to zdecydowanie historyczna zmiana w poprawie dobrostanu zwierząt. Biorąc pod uwagę skalę zamówień, możemy mówić o transformacji całego rynku – powiedział Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

– Tak duże zmiany wymagają wieloletniej pracy z partnerami i dostawcami, jednak decyzja Lidla jasno pokazuje, że jest to możliwe, a odpowiedzialność społeczna ma ważne miejsce w biznesie – dodał Rawicki.

Rewolucja w Lidlu. Sieć uważa, że ma poparcie klientów

Lidl to druga największa sieć handlowa w Polsce, posiadająca ponad 950 sklepów. Stowarzyszenie Otwarte Klatki na podstawie danych GUS i danych finansowych sektora detalicznego szacuje, że zużycie jaj w tak dużej firmie może wpływać pozytywnie na około 2 mln kur rocznie.

Kierunek zmian odpowiada, zdaniem sieci, oczekiwaniom konsumentów. Według najnowszych badań opinii społecznej Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat z lutego 2026 r., 7 na 10 Polaków wskazuje, że przy zakupie jaj istotne są dla nich warunki chowu kur, które je znoszą. Co więcej, niemal 2/3 respondentów deklaruje, że zapłaciłoby więcej za jaja lub produkty z jajami z chowu oferującego kurom lepsze warunki.

