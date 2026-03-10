Czarnek nie będzie zadowolony. Sondaż pokazał, co Polacy sądzą o jego nominacji

Wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazują, że Przemysław Czarnek będzie musiał się zmierzyć z bardzo dużym elektoratem negatywnym.

"Jak ocenia pan/pani wybór Przemysława Czarnka na kandydata na przyszłego premiera?" – zapytali ankieterzy.

Sondaż. Tak Polacy oceniają nominację Czarnka

58,3 proc. respondentów oceniło wybór Przemysława Czarnka źle. Aż 41 proc. badanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie źle", natomiast 17,3 proc. – "raczej źle". Niespełna co czwarty ankietowany (23,7 proc.) przyjął nominację byłego ministra edukacji i nauki pozytywnie. Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wskazało 10,6 proc. pytanych, zaś "raczej dobrze" – 13,1 proc. Opcję "neutralnie, ani dobrze, ani źle" wybrało 18 proc. uczestników badania.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniu 9 marca 2026 r., metodami CATI (wywiad telefoniczny) i CAWI (ankieta internetowa) na grupie 1000 respondentów.

Czarnek kandydatem PiS na premiera

Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swojego kandydata na premiera na sobotniej konwencji w hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" przy ul. Piłsudskiego w Krakowie. Decyzję ogłosił osobiście prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W poniedziałek rano Przemysław Czarnek pojawił się przed stacją Orlenu przy ul. Srebrnej w Warszawie. Celem spotkania w tym miejscu było zwrócenie uwagi na wysokie ceny paliw, które – jak podkreślił poseł i wiceprezes PiS – sięgają już niekiedy 8 zł, a na niektórych stacjach nawet przekraczają tę kwotę. Poinformował również, że złoży projekt ustawy, który czasowo obniża podatek VAT z 23 proc. do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo o ok. 9-10 proc.

We wtorek na profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X ukazał się spot pt. "Przebudzenie. Czas na głos Polaków!". W materiale słyszymy fragmenty przemówienia kandydata PiS na premiera. – Polską prawdziwą chcemy się zająć. Tę Polskę prawdziwą chcemy przywrócić Polakom, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie i my tym zwykłym Polakom musimy pomóc, bo Polska nie jest własnością polityków, Polska jest własnością Polaków, wszystkich – mówił Czarnek.

