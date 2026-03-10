Literacka Nagroda Identitas 2026. Konkurs dla polskich pisarzy otwarty

Dzieła całej szóstki nominowanych będą promowane przez okres co najmniej 6 miesięcy przez Fundację Identitas i jej Partnerów.

Laureat Nagrody Identitas 2026 otrzyma on statuetkę autorstwa Studia NoArt, nagrodę finansową do 30 000 złotych oraz dodatkową promocję medialną do początku 2027 roku.

Regulamin Nagrody dopuszcza ponadto przyznanie autorom wyróżnień do Nagrody.

Samotna baza położona pół tysiąca kilometrów za kręgiem polarnym na wyspie Uløya zapewni niespotykane warunki do refleksji i pracy.

Prace nominowanych autorów powstałe w związku z warsztatami Fundacja opublikuje w formie tomiku tekstów zebranych, znanych już od kilku lat jako seria pt. Głosy z wyspy Uløya.

Od 2020 roku w konkursie literackiej Nagrody Identitas mogli brać udział pisarze do 41. roku życia, podczas gdy we wcześniejszych latach nie ustanawiano ograniczeń wiekowych.

Począwszy od nowej, tegorocznej edycji Nagrody, jury postanowiło podnieść górną granicę wiekową do 45. roku życia. Zmiana ta związana jest ze zjawiskiem nierzadko wydłużonych procesów wydawniczych, co prowadziło do sytuacji, iż pisarze przekazujący finalny tekst do wydawnictwa wyraźnie przed ukończeniem 41. roku życia nie mogli go zgłosić do konkursu Identitas w związku z jego ukazaniem się w druku dopiero, gdy tę granicę wieku już zdążyli przekroczyć.

W skład jury Nagrody Identitas obecnej edycji weszli Justyna Melonowska, Paulina Subocz-Białek, Tomasz Kaźmierowski oraz jego przewodniczący, Krzysztof Niewiadomski.

Dr Justyna Melonowska jest filozofem, adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej, absolwentką Szkoły Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest autorką licznych książek i publikacji naukowych, eseistką, felietonistką czasopisma „Filozofuj!”. Prowadziła autorską audycję filozoficzno-literacką „Do dzieła!” w TVP Kultura. Ostatnio opublikowała Pisma jakubowe (2023).

Dr Paulina Subocz-Białek to literaturoznawczyni, krytyk i historyk literatury, redaktor prowadząca w Państwowym Instytucie Wydawniczym i pisarka. W 2022 opublikowała tom poetycki Ostatni lot Filomeli, a w 2026 wydrążyłam patyczkiem wielką dziurę w ziemi – literacki koncept album. Pisała też m.in. o twórczości Brunona Schulza, Floriana Czarnyszewicza, Barbary Toporskiej, Jana Polkowskiego i Maxa Blechera.

Otrzymała nominację do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza (2021) oraz wyróżnienie do Nagrody Identitas (2024).

Tomasz Kaźmierowski to założyciel Fundacji Identitas i pomysłodawca arktycznych warsztatów literackich. Kaźmierowski jest autorem m.in. Winnika. Kropli z podróży i licznych publikacji. Jest absolwentem UAM i Ecole Superieure de Commerce, a także przedsiębiorcą.

Krzysztof Niewiadomski jest redaktorem pisma "44 / Czterdzieści i Cztery. Magazyn Apokaliptyczny”, zastępcą dyrektora Muzeum Historii Polski do spraw programowych, współautorem scenariusza Wystawy Stałej w tym muzeum oraz absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Począwszy od przełomu lat 2013/2014 Fundacja Identitas wspiera humanistów finansowo i promocyjnie, organizuje dla nich warsztaty literackie, przyznaje literacką Nagrodę Identitas oraz wspiera debatę o tożsamości (od 2023 roku przyznaje w tej dziedzinie oddzielną Nagrodę Specjalną Identitas).

Wśród dotychczasowych laureatów i nominowanych do Nagrody Identitas znaleźli się między innymi Marta Kwaśnicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Maciej Pieprzyca, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Koehler, Zbigniew Rokita, Andrzej Muszyński, Ireneusz Staroń, Marcin Cielecki, Maciej Papierski, Paweł Rzewuski, Michał Przeperski, Jan Baron, Radek Rak, Anna Janko, Aleksandra Tarnowska, Michał Gołębiowski, Adrian Sinkowski, Małgorzata Lebda czy Przemysław Dakowicz.