Czarnek ostro o Bosaku: Kłamie i idzie w retorykę Platformy

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w sobotę w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński. Kandydaturę PiS krytycznie ocenia Krzysztof Bosak, który ocenił, że Przemysław Czarnek "to jest człowiek, który był umoczony we wszystkie te rzeczy, które PiS robił, kiedy rządził", a także zarzucił mu udział w "willi plus".

– Krzysztof Bosak kłamie. Krzysztof Bosak idzie w retorykę Platformy Obywatelskiej i to nie jest dobry kierunek dla prawicy. Na prawicy musi być spokój. Na prawicy musi być widać jednego wroga, który dzisiaj niszczy państwo: czyli Tuska. Nie ma żadnego uwłaszczenia, kogokolwiek – powiedział Przemysław Czarnek w Radiu Zet.

– Czy Krzysztof Bosak wystąpi przeciwko zakupowi za 500 000 zł samochodu dla dzieci niepełnosprawnych w Warcie? Czy Krzysztof Bosak wystąpi przeciwko zakupowi za 700 000 zł autobusu, który wozi codziennie dzieci w gminie Ostrów Lubelski? Czy Krzysztof Bosak wystąpi przeciwko rozbudowie szkoły dla dzieci autystycznych w Białej Podlaskiej? – pytał dalej Czarnek.

– Niech Krzysztof Bosak zacznie zastanawiać się co mówić, dlatego że ja nie chcę wojny na prawicy. Wróg jest jeden – Tusk, który dusi Polskę - dodał.

Dopytywany o ewentualną koalicję z Konfederacją Czarnek odparł, że liczy na samodzielną większość PiS, ale nie wyklucza współpracy z Bosakiem.

Czarnek kandydatem PiS na premiera

Podczas sobotniej konwencji w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że jeśli jego partia wygra przyszłe wybory parlamentarne, to kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera będzie Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji PiS.

