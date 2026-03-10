Premier spotkał się z generałami. "Rozmawiamy o planie B"

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk oświadczył, że dotarły do niego informacje, iż prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę wdrażającą SAFE, czyli unijny program pożyczek na zbrojenia. – To bardzo zła wiadomość. Spytam prezydenta, czy rzeczywiście tak jest – powiedział szef rządu, który we wtorek o godz. 15:00 będzie uczestniczył w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z głową państwa i prezesem NBP Adamem Glapińskim na temat "polskiego SAFE 0 procent".

Zdaniem premiera, weto "to byłby niewybaczalny błąd". – Dobrze wiemy, ile Polska włożyła wysiłku w to, żeby ten program powstał (...), żeby Unia Europejska jako całość zrozumiała, że obrona jest wspólnym obowiązkiem wszystkich państw europejskich, nie tylko Polski – mówił.

– Jestem głęboko poruszony tymi sygnałami. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy można w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak SAFE i miliardy dla polskich Sił Zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego – kontynuował.

– Cokolwiek pan prezydent i pan prezes [NBP – przy. red.] wymyślili, my tak czy inaczej znajdziemy sposób, aby te pieniądze trafiły do Polaków. Ale będzie to niestety kosztowało dużo więcej czasu, negocjacji i przekonywania partnerów. Zrobię wszystko, żebyśmy tak czy inaczej ten finał osiągnęli, tylko szkoda tego czasu przede wszystkim, bo dzisiaj czas jest absolutnie bezcenny – dodał.

Program SAFE. Tusk omawia z generałami "plan B"

Tuż przed godz. 13:30 Donald Tusk opublikował post na platformie X. Poinformował, że spotkał się z generałami Wojska Polskiego. W rozmowach uczestniczył również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od jednego podpisu – dlatego wraz z generałami Wojska Polskiego rozmawiamy o planie B" – napisał szef rządu. Do wpisu dołączył zdjęcie.

Głos w sprawie zabrał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. "Nie pierwszy raz musimy wyjaśniać Panu Premierowi jaki jest porządek ustrojowy w Polsce. Decyzje w sprawie ustaw podejmuje Prezydent RP. Na tę w sprawie pożyczki SAFE Pan Prezydent ma czas do 20 marca" – przypomniał.

