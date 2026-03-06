"SAFE 0 proc. tak jak 500 plus". Mentzen: Wszyscy bardzo drogo zapłacimy

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę "polski SAFE 0 proc.". Ma być to alternatywa dla unijnego programu pożyczek SAFE na obronność. Środki miałyby pochodzić m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o prawie 200 mld zł.

Prezydencka inicjatywa ma zapewnić finansowanie modernizacji polskiej armii bez konieczności zaciągania kredytów i przy pełnej suwerenności decyzyjnej państwa.

"SAFE 0 proc." jak 500 plus?

Propozycję Karola Nawrockiego mocno krytykuje Sławomir Mentzen. Jego zdaniem "SAFE 0 proc." doprowadzi do negatywnych skutków dla całej polskiej gospodarki. "Gdy tylko pojawił się pomysł wydrukowania przez NBP 200 mld zł, od razu wiedziałem, że politycy znajdą mnóstwo kolejnych pretekstów do drukowania pieniędzy. Czarzasty już zdążył zaproponować, żeby wydrukować 200 mld zł na ochronę zdrowia, a Zandberg chce za to budować elektrownię jądrową" – napisał w piątek na platformie X poseł Konfederacji.

"Kampania dopiero przed nami, więc socjaliści z PiS, Razem i Lewicy zaproponują jeszcze mnóstwo projektów, na które NBP będzie miał wydrukować setki miliardów złotych. SAFE 0 proc. tak jak 500 plus daje krótkoterminowe korzyści polityczne, za które potem wszyscy bardzo drogo zapłacimy" – ocenił.

twitter

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty rzeczywiście zaproponował przeniesienie pieniędzy z NBP na służbę zdrowia, ponieważ – jak stwierdził – jest ona elementem bezpieczeństwa "takim samym jak zakup uzbrojenia". – Polska dzisiaj potrzebuje olbrzymich inwestycji i to nie tylko inwestycji w zbrojenia, w wąsko rozumianą obronność – ocenił z kolei współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.

– Proponujemy program "SAFE + atom". Wykorzystajmy środki europejskie do tego, żeby sfinansować konieczne inwestycje w zbrojenia, w obronność. Wykorzystajmy środki z NBP do tego, żeby przyspieszyć polski program energetyczny, żeby zbudować w Polsce osiem bloków jądrowych i zapewnić naszej gospodarce stabilną energetyczną bazę, bo to ona jest jednym z kluczowych elementów naszego wspólnego bezpieczeństwa – powiedział.

Czytaj też:

"Nie przedstawiłem żadnych konkretów. Z prostego powodu". Glapiński wyjaśniaCzytaj też:

Pilne spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Ujawniono datę