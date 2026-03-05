To on powinien zastąpić Tuska? Polacy odpowiedzieli

Jedynie 27,6 proc. respondentów uważa, że wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz byłby lepszym premierem niż Donald Tusk. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 8,7 proc. badanych, a "raczej tak" – 18,9 proc.

Przeciwnego zdania jest 52,6 proc. ankietowanych, z czego "zdecydowanie" – 30,7 proc., natomiast "raczej" – 21,9 proc. Co piąty uczestnik badania (19,8 proc.) nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wyniki sondażu United Surveys by IBRiS przedstawiła w czwartek (5 marca) Wirtualna Polska. Badanie przeprowadzono w dniach 13-15 lutego, na próbie 1000 osób, metodami CATI (wywiad telefoniczny) i CAWI (ankieta internetowa).

Aż 83 proc. wyborców obecnej koalicji rządzącej uważa, że Kosiniak-Kamysz nie byłby lepszym premierem od Tuska. Zaledwie 7 proc. pytanych w tej grupie widziałoby lidera ludowców w roli szefa rządu. Kosiniak-Kamysz jest oceniany znaczenie lepiej w elektoracie opozycji (Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji) – 45 proc. twierdzi, że byłby on lepszym premierem niż Tusk.

Ranking zaufania do polityków. Kosiniak-Kamysz goni Nawrockiego

Co ciekawe, Władysław Kosiniak-Kamysz zajął drugie miejsce w rankingu zaufania do polityków CBOS. Uzyskał 45 proc. Większym poparciem zaufania cieszył się tylko prezydent Karol Nawrocki (52 proc. wskazań). Na podium znalazł się jeszcze wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski (44 proc.).

Tuż za podium uplasował się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (41 proc.). Kolejne miejsca zajęli: wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak (38 proc.), premier Donald Tusk (37 proc.), wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (35 proc.), współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen (34 proc.), były premier Mateusz Morawiecki (30 proc.) oraz współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg (29 proc.).

