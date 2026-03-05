"Będziemy trzymać się obietnicy". Wiceszef Pentagonu wspomniał o Polsce

Niemal od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa pojawia się temat wycofania amerykańskich wojsk z Europy. Redukcja nie dotyczy jednak Polski. Podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim we wrześniu ubiegłego roku w Gabinecie Owalnym przywódca Stanów Zjednoczonych zapewnił, że amerykańskie wojska pozostaną w Polsce, a nawet, że jest gotów zwiększyć liczebność żołnierzy USA, jeśli zostanie o to poproszony.

Trump podkreślił, że Polskę i Stany Zjednoczone łączą "specjalne relacje", które są "lepsze niż kiedykolwiek". – Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeżeli Polacy tego chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej – powiedział dziennikarzom prezydent USA. Zaznaczył, że jego administracja nigdy nie rozważała wycofania amerykańskich wojsk z Polski.

– To pierwszy raz w historii Polski (...), gdy Polacy cieszą się, że mamy zagranicznych żołnierzy w Polsce. Amerykańscy żołnierze są częścią naszego społeczeństwa – stwierdził prezydent Karol Nawrocki.

Wiceszef Pentagonu mówił o Polsce

– Bezwzględnie wdrożymy wytyczne prezydenta Donalda Trumpa w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce – oświadczył w czwartek Elbridge Colby. Wiceszef Pentagonu wystąpił przed komisją Izby Reprezentantów ds. sił zbrojnych. Mówił o strategii bezpieczeństwa i rozmieszczeniu wojsk USA.

Jak zaznaczył, liczebność amerykańskich żołnierzy w Polsce pozostanie co najmniej na dotychczasowym poziomie. – Będziemy trzymać się obietnicy prezydenta Trumpa w sprawie sił USA w Polsce – mówił.

Dopytywany o szczegóły, Colby oznajmił, że chce "zostawić swobodę decyzyjną" prezydentowi USA. – Musiałbym cofnąć się i dokładnie przeanalizować, co powiedział prezydent i jakie instrukcje nam dał, (...) ale z dumą i naciskiem będziemy dbać o to, aby nasze działania były ściśle powiązane z wolą prezydenta – oświadczył.

