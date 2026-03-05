Kallas próbuje pouczać USA z kim mają handlować

Po ogłoszeniu przez premiera Hiszpanii, że Madryt nie zezwala siłom zbrojnym USA na wykorzystanie swoich baz wojskowych, którymi zarządzają wspólnie oba kraje, do przeprowadzania ataków na Iran, prezydent USA Donald Trump zapowiedział zerwanie handlu z Madrytem.

Kallas poucza USA: Handel jest kompetencją Komisji Europejskiej

O odniesienie się do sprawy dziennikarze poprosili Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Kaje Kallas. Polityk z Estonii powiedziała, że handel jest kompetencją unijną, przypominając, że to Komisja Europejska w imieniu państw członkowskich zawarła ze Stanami Zjednoczonymi umowę handlową. Kallas podkreśliła, że liczy wobec tego, że administracja Stanów Zjednoczonych uszanuje tę umowę, bo obowiązuje wszystkie państwa członkowskie, łącznie z Hiszpanią.

Chodzi o porozumienie w sprawie ceł, które prezydent Trump i przewodnicząca KE, niemiecka polityk Ursula von der Leyen sfinalizowali w lipcu 2025 r. W ramach tej umowy Stany Zjednoczone zgodziły się na ustalenie maksymalnych stawek celnych na poziomie 15 proc. Unia Europejska z kolei zapowiedziała obniżenie ceł na niektóre amerykańskie towary przemysłowe i rolne.

– Jesteśmy w Unii Europejskiej, liczącej 27 krajów, i byliśmy już solidarni w różnych kryzysach, z którymi się zmagaliśmy. Oczywiście możemy mieć różne poglądy na pewne sprawy, ale ostatecznie uważam, że solidarność między państwami członkowskimi jest bardzo wyraźna – powiedziała wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych.

Hiszpania odmówiła USA

Stanowisko Hiszpanii i zdecydowane potępienie działań USA i Izraela w Iranie przez socjalistycznego premiera Pedro Sancheza po raz kolejny czynią ten kraj wyjątkiem w regionie, co może jeszcze bardziej nadwyrężyć stosunki Madrytu z Waszyngtonem – zwraca uwagę agencja Reutera.

Podczas szczytu NATO w Hadze w czerwcu 2025 r. prezydent USA Donald Trump zagroził Hiszpanii wyrzuceniem z NATO, jeśli kraj nie zwiększy wydatków na obronność do 5 proc. PKB.

Rząd w Madrycie oświadczył we wtorek, że ewentualna rewizja dwustronnych umów handlowych między USA a Hiszpanią powinna być zgodna z porozumieniami zawartymi między USA a Unią Europejską.

Czytaj też:

Rutte w amerykańskich mediach o stosunku NATO do wojny USA z IranemCzytaj też:

"Nie widzę celu końcowego". Gen. Roman Polko ostrzega w kwestii Iranu