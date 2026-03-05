Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Brak dostaw surowce szczególnie uderzył w dwa kraje: Węgry i Słowację. Przywódcy obu państw od początku twierdzi, że intencje Kijowa w tej sprawie nie są szczere.

Spór wyraźnie zaostrzył się po poniedziałkowej konferencji prasowej Viktora Orbana, który stwierdził, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg "Przyjaźń” jest sprawny. Prezydent Wołodymyr Zełenski stanowczo odrzucił te twierdzenia, wskazując, że Ukraina próbuje naprawić uszkodzony rurociąg, nawet pomimo ostrzału ze strony rosyjskich żołnierzy.

Orban grozi Zełenskiemu

Temperatura sporu między Orbanem a Zełenskiem wydaje się wzrastać z godziny na godzinę. Serwis NEXTA opublikował w sieci cytaty prezydenta Ukrainy, który stwierdził, że jeśli Węgry zablokują w Radzie Europejskiej pożyczkę dla Kijowa w wysokości 90 mld euro, wtedy "udostępnimy jego numer przedstawicielom naszych sił zbrojnych – niech do niego zadzwonią i porozmawiają w swoim języku".

Kilka godzin później serwis opublikował wypowiedź szefa węgierskiego rządu, w którym stwierdził, że Węgry "użyją siły", jeśli dostawy ropy nie zostaną przywrócone.

– Jeśli Ukraina nie wznowi tranzytu ropy, Węgry użyją siły, aby odblokować "Przyjaźń". Nie będzie żadnych porozumień, żadnych kompromisów. Złamiemy blokadę naftową Ukrainy siłą. Ropa węgierska wkrótce znów będzie płynąć rurociągiem – powiedział Orban.

Przypomnijmy, że podczas konferencji prasowej w poniedziałek Wołodymyr Zełenski powiedział, że podkreślił w rozmowie z premierem Słowacji Robertem Ficą, iż tranzyt rosyjskiej ropy oznacza, że Rosja zarabia pieniądze i może nadal finansować wojnę, więc Ukraina z pewnością nie może szczerze chcieć wznowienia takiego tranzytu.

