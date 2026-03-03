"Nie do przyjęcia". Ostra reakcja Orbana na słowa Zełenskiego

Czytaj też:

Zełenski życzy porażki Orbanowi. "Wierzę, że przegra wybory"Premier Węgier Viktor Orban poinformował w poniedziałek, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg „Przyjaźń” transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Zełenski odpowiedział Orbanowi ws. rurociągu "Przyjaźń"

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek Wołodymyr Zełenski powiedział, że podkreślił w rozmowie z premierem Słowacji Robertem Ficą, iż tranzyt rosyjskiej ropy oznacza, że Rosja zarabia pieniądze i może nadal finansować wojnę, więc Ukraina z pewnością nie może szczerze chcieć wznowienia takiego tranzytu.

– Jeśli europejscy przywódcy poproszą nas o to, musimy zrozumieć, jaka będzie cena. Po pierwszym ataku naprawiliśmy wszystko. Nie było publicznych apeli do Rosjan, żeby nie atakowali rurociągu. Były natomiast publiczne apele do Ukraińców, bo chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Węgier i Słowacji – powiedział.

Dodał, że w trakcie prac remontowych doszło do „sytuacji bojowej”, w której ranni zostali pracownicy.

– Czy ktoś słyszał, żeby Viktor Orban lub Robert Fico mówili: »Jesteśmy bardzo wdzięczni Ukrainie« albo »Bardzo współczujemy rodzinom i bliskim, którzy ucierpieli«? Ani jednego słowa, poza tym, że znów jesteśmy im coś winni. Zapytałem: Jaka to cena?. I powiedziałem europejskim przywódcom: Jaka to cena? Czy ludzie muszą ginąć? Czy muszą zostać ranni? A wy nadal będziecie blokować wszystko dla Ukrainy – dodał prezydent Ukrainy.

Orban stanowczo reaguje na słowa Zełenskiego

Na słowa Wołodymyra Zełenskiego zareagował we wtorek Viktor Orban. Na platformie X ocenił, że prezydent Ukrainy odpowiedział w sposób nie do przyjęcia.

„Dlatego dziś zaapelowałem do przewodniczącego Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o egzekwowanie porozumień, które zobowiązują Ukrainę do umożliwienia tranzytu ropy naftowej rurociągiem »Przyjaźń«” – napisał.

Viktor Orban dodał, że „dopóki prezydent Zełenski nie powróci do zdrowego rozsądku i normalności, nie poprzemy żadnej decyzji korzystnej dla Ukrainy”.

