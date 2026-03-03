Migranci nie chcą do Europy? Spada liczba wniosków o azyl

Z nowego raportu rocznego Agencji UE ds. Azylu (EUAA) z siedzibą na Malcie wynika, że w 2025 roku liczba wniosków o azyl w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii, ponownie znacznie spadła.

Wnioski o azyl. Liczba w UE znacząco spadła

W 27 państwach UE i dwóch krajach partnerskich, zarejestrowano około 822 tys. wniosków. Stanowi to spadek o 19 proc. w porównaniu z rokiem 2024.

Zgodnie z wynikami raportu, przyczyną jest przede wszystkim mniejsza liczba wniosków o azyl składanych przez osoby z Syrii. W 2025 roku było to 42 tys. wniosków, a w 2024 roku – 151 tys. Mniej wniosków pochodzi także z Bangladeszu (37 tys.) oraz Turcji (33 tys.).

Komisarz UE ds. migracji Magnus Brunner stwierdził, że spadek liczby wniosków o azyl, to również skutek europejskiej polityki migracyjnej. – Kluczowym czynnikiem jest nasze konsekwentne zaangażowanie w krajach położonych wzdłuż szlaków migracyjnych – powiedział.

Według raportu wzrosła za to liczba wniosków o udzielenie ochrony złożonych przez osoby z Afganistanu (117 tys.) i Wenezueli (91 tys.).

Niemcy wciąż krajem docelowym nr jeden. Jednak liczba wniosków spadła

Niemcy ponownie stały się krajem docelowym numer jeden, jednak liczba wniosków o azyl spadła o 31 proc. w porównaniu z rokiem 2024. O azyl w Niemczech wystąpiło w ubiegłym roku 163 tys. osób.

Również Hiszpania (143 tys.), Włochy (134 tys.) i Grecja (62 tys.) odnotowały o około 15 proc. mniej wniosków o azyl. Stabilne pozostały dane dotyczące Francji (152 tys.).

