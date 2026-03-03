Afgańczycy chcą do Niemiec. Rzekomych praw będą dochodzić w sądzie

Niemcy przez lata sprowadzały do własnego kraju masy nielegalnych imigrantów, stosując do tego celu również drogę lotniczą. Jak pisał w lutym 2025 roku "Die Welt" na przestrzeni ostatnich niespełna czterech lat Niemcy sfinansowały przyloty prawie 36 tysięcy Afgańczyków. Oficjalnie podawało się, że mowa o ludziach, którzy pomagali niemieckiemu kontyngentowi wojskowemu w tym kraju, którzy byli wpuszczani do republiki federalnej, bo u siebie groziłyby im konsekwencje z rąk reżimu talibów. Jak dodawała gazeta, standardowo wśród cudzoziemców były także osoby bez ważnych dokumentów.

Afgańczycy chcą pozwać Niemcy

Kanclerz Friedrich Merz bardzo powoli, ale zaczyna jednak zmieniać kurs polityczny w tym zakresie. Rząd w Berlinie zajął niedawno stanowisko, że wcale nie trzeba już automatycznie przyznawać statusu azylanta transportowym samolotami obywatelom Afganistanu. Jak informuje portal Jungefreiheit decyzja ta wywołała oburzenie lewicowych organizacji pozarządowych, które wraz z grupą cudzoziemców zamierzają wobec tego wystąpić przeciwko władzom na drogę sądową.

Teraz aż 501 Afgańczyków chce pozwać państwo niemieckie w sprawie o przyznanie im statusu azylanta. Stoją oni na stanowisku, że otrzymali od Berlina obietnicę przyjęcia, a teraz niemieckie władze nie chcą jej zrealizować.

Współpraca z organizacjami lewicowymi

Chodzi przede wszystkim o grupę 2308 Afgańczyków, którzy utknęli w Pakistanie, gdzie oczekują na przelot do Niemiec. Prawie połowa z nich nie ma już na to szans. Friedrich Merz nie zamierza zmieniać zdania. Afgańczycy są wściekli i nawiązują współpracę z niemieckimi organizacjami lewicowymi, celem dochodzenia swoich rzekomych praw przed sądem.

W ubiegłym roku ponad 16 tys. osób ubiegających się o azyl w Niemczech powróciło dobrowolnie do swoich krajów pochodzenia. Kluczową rolę odegrało obalenie w Syrii reżimu Asada. W 2025 r. odnotowano również wzrost o ponad 1000 osób w przypadku dobrowolnych powrotów do Turcji.

