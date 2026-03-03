Groźna umowa wchodzi w życie. Bryłka przekazała nowe informacje

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, oświadczyła w piątek, że Komisja Europejska rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego UE-Mercosur.

– Zgodnie z unijnymi traktatami umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski – powiedziała.

Umowa z Mercosur. Bryłka przekazała nowe informacje

Nowe informacje w sprawie umowy z Mercosur przekazała Anna Bryłka, europoseł Konfederacji.

Poinformowała, że 1 czerwca jest przewidywany przez UE i Mercosur jako data rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy.

Anna Bryłka zauważyła, że „Argentyna i Urugwaj zakończyły procedurę ratyfikacji, ale nie notyfikowały tego jeszcze do UE”, z kolei „Brazylia i Paragwaj wkrótce ukończą swoje procedury ratyfikacyjne”.

„Zgodnie z umową tymczasowe stosowanie może rozpocząć się od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po powiadomieniu przez co najmniej jedno państw Mercosur o zakończeniu procesu ratyfikacji. Państwo to musi również formalnie zgodzić się na tymczasowe stosowanie traktatu” – napisała europoseł Konfederacji.

Przypomniała, że Komisja Europejska „musi jeszcze przed tymczasowym stosowaniem przyjąć akt delegowany w celu wdrożenia i podziału kontyngentów przywozowych w ramach tejże umowy”.

17 stycznia podpisano umowę handlowę UE-Mercosur, która wprowadzi preferencje celne dla eksporterów produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Rynki tych krajów otworzą się z kolei na europejski przemysł.

Tymczasowe stosowanie umowy, które w piątek ogłosiła Ursula von dere Leyen, oznacza, że zapisy porozumienia w części dotyczącej handlu, która jest kompetencją Komisji Europejskiej, zaczynają obowiązywać, zanim przejdzie ono pełną procedurę ratyfikacji i wejdzie w życie. W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Do czasu pełnej ratyfikacji czekać będą inne kwestie, np. ochrona inwestycji.

Parlament Europejski skierował skargę na umowę do TSUE, co może opóźnić głosowanie nad jej ratyfikacją o co najmniej kilka miesięcy.

