"Absolutna katastrofa". Groźna umowa wchodzi w życie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w piątek, że Komisja Europejska rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego UE-Mercosur.

– Zgodnie z unijnymi traktatami umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski – powiedziała.

Umowa z Mercosur wchodzi w życie

Krzysztof Ciecióra, były wiceminister rolnictwa, poseł PiS, powiedział DoRzeczy.pl, że dla europejskich, a zwłaszcza polskich rolników, wdrożenie w życie umowy z Mercosur oznacza, że „mają nieuczciwą konkurencję względem rolników w krajów Mercosur, którzy nie mają nawet jednej setnej tych wymagań, jakie mają nasi rolnicy”.

– Umowa z Mercosur to przede wszystkim zagrożenie i uderzenie w nas, konsumentów, bo rolnicy znajdą żywność, która nie jest skażona. Natomiast my, konsumenci, którzy kupujemy ją w sklepie, już tacy bezpieczni nie jesteśmy – mówił.

Jako przykład podał mięso wołowe, które zostało spożyte, a zawierało estradiol, czyli bardzo szkodliwy hormon, który zaburza w ogóle gospodarkę płciową.

– Naprawdę przerażające jest to, że taka żywność trafiła do Europy z Brazylii. Tym bardziej, że Komisja Europejska doskonale wie, że nie ma takiej możliwości, aby kontrolować mięso. Nie mamy możliwości, nie mamy sił przerobowych do tego, aby nasze inspekcje, nie tylko polskie, ale europejskie, przebadały to, co do nas wjeżdża przez wszystkie granice Unii Europejskiej – powiedział.

Dodał, że „to absolutna katastrofa”.

Co oznacza tymczasowe stosowanie umowy z Mercosur?

– Tymczasowe stosowanie oznacza, że ta tymczasowość może trwać rok, dwa, pięć, nawet dwadzieścia lat, ponieważ łamiąc wszelkie demokratyczne zasady, które sama wymyśliła Komisja Europejska, ominięto głos Parlamentu Europejskiego, ominięto głos parlamentów narodowych. To niesamowity poziom hipokryzji, że do ratyfikacji tej umowy nie dopuszczono państw narodowych w Unii Europejskiej – stwierdził.

Przypomniał, że „kraje Mercosur, pojedynczo, każde po kolei osobiście, udzielało jako parlament narodowy zgody na tę umowę”.

Ocenił, że tak nie stało się w Europie, ponieważ mądre kraje by umowę z Mercosur zablokowały.

– Francja chciała umowę z Mercosur zablokować, polski rząd udawał, że chce ją zablokować, a udawał, ponieważ Niemcy żądali tej umowy. Więc polski rząd – de facto – pomógł w jej wdrożeniu. Umowa z Mercosur by w Europie nie przeszła, dlatego postanowiono łamać zasady demokratyczne – powiedział Krzysztof Ciecióra.

