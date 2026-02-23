Skażone mięso z Brazylii trafiło do sprzedaży w UE. Polskie władze reagują

Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich poinformował, że wykrył brazylijską wołowinę skażoną estradiolem. Jest to hormon wzrostu, służy do stymulowania rui u bydła. Jego stosowanie jest zakazane w Unii Europejskiej.

Cztery skażone przesyłki, które łącznie zawierały 62 781 kilogramów mięsa, zostały sprowadzone przez dwie europejskie firmy. Znaczna część mięsa została rozdystrybuowana do kilku nabywców i wprowadzona na unijny rynek. Dwie pozostałe partie wołowiny z Brazylii (każda po około 25 ton mrożonego mięsa) zostały zablokowane przez holenderskie służby przed dopuszczeniem do dystrybucji – podał w poniedziałek portal Farmer.pl.

Serwis podkreślił, że wykrycie importu skażonej wołowiny może stać się kolejnym argumentem dla przeciwników umowy handlowej UE z Mercosur, czyli blokiem krajów Ameryki Południowej.

Jak ustaliła rozgłośnia RMF FM, państwa członkowskie UE, w tym Polska, zostały poinformowane przez Komisję Europejską o dystrybucji skażonego mięsa z Brazylii już 11 listopada ub.r. KE wykryła nieprawidłowości pod koniec października 2025 r. podczas audytu. Do 21 stycznia skażoną wołowinę wykryto w około 10 krajach, m.in.: Czechach, Niemczech oraz we Włoszech.

Czy skażone mięso trafiło do Polski?

Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło kontrole wołowiny importowanej z Brazylii. "W związku z doniesieniami o wykryciu estradiolu (hormonu wzrostu) w partiach brazylijskiej wołowiny importowanej do UE, zleciliśmy pilne kontrole właściwym inspekcjom. Sprawdzamy napływ produktów do Polski i weryfikujemy wszystkie sygnały. Na ten moment nie ma informacji, aby wskazane partie trafiły na polski rynek. Działamy prewencyjnie, by zapewnić pełne bezpieczeństwo żywności" – poinformowała za pośrednictwem platformy X wiceminister Małgorzata Gromadzka.

twitterCzytaj też:

"Jesteśmy na przegranej pozycji". Szef rolniczej "Solidarności" nie ma złudzeńCzytaj też:

Nie tylko Mercosur i Indie. UE chce podpisać kolejne porozumienie handlowe