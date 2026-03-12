Moskwa bez internetu? Rosjanie przerzucają się na krótkofalówki

Jak podaje "The Guardian", od około tygodnia mieszkańcy stolicy Rosji, Petersburga i innych dużych miast w Rosji zmagają się z poważnymi problemami w dostępie do internetu i sieci komórkowych. Sytuacja jest szczególnie uciążliwa w centrum Moskwy, gdzie koncentruje się życie polityczne i gospodarcze kraju.

Kreml testuje nowy system kontroli. Czym jest "biała lista"?

Kreml, odnosząc się do sytuacji, stwierdził, że utrudnienia powstały ze względów bezpieczeństwa. Nie podano jednak żadnych szczegółów ws. blackoutów. Władze zaznaczyły jednocześnie, że przerwy w dostępie do siebie będą utrzymywane "tak długo, jak będą potrzebne".

"Tymczasem aktywiści praw człowieka i eksperci ds. internetu podejrzewają, że Rosja testuje nowy system kontroli sieci oparty o tzw. białą listę. Specjaliści wskazują, że kontrola ta polegać ma na umożliwieniu obywatelom na dostęp jedynie do wybranych, zatwierdzonych przez władze stron internetowych oraz do niezbędnych usług online, takich jak sklepy, apteki czy platformy dostawcze" – podaje rmf24.pl. Moskiewscy urzędnicy już wcześniej zapowiadali, że "biała lista" dostępnych stron obejmie "wszystkie zasoby niezbędne do życia".

Utrudnienia w dostępie do sieci mają przełożenie nie tylko na codzienny komfort mieszkańców, ale również rosyjską gospodarkę. Poważne straty zanotowały firmy kurierskie, aplikacje przewozowe i sklepy internetowe.

Dziennik "Kommersant" oszacował, że utrudnienia kosztują rosyjską gospodarkę nawet 1 miliard rubli (ponad 12 milionów dolarów) dziennie.

To zadanie Putin powierzył Miedwiediewowi

Jak informował w 2022 roku dziennik "The Moscow Times", Władimir Putin powołał międzyresortową komisję do spraw zapewnienia suwerenności technologicznej w dziedzinie krytycznej infrastruktury informacyjnej, a na jej szefa powołał zastępcę sekretarza Rady Bezpieczeństwa FR Dmitrija Miedwiediewa.

Komisji powierzono działania związane z polityką państwa w zakresie "zastępowania importu krytycznej infrastruktury informatycznej".

W szczególności chodziło o zapewnienie "niezależności technologicznej obiektów CII, wyposażając je w krajowe wyroby radioelektroniczne, urządzenia techniczne, systemy programowo-sprzętowe, w tym oprogramowanie i wsparcie informacyjne".

