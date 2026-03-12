Sprzęt z zamkniętych elektrowni trafi na Ukrainę. Niemcy przygotowują transport

Poinformował o tym minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu z przewodniczącą Bundestagu Julią Kloeckner (CDU).

Podziękował Niemcom za nieustające wsparcie w utrzymanie ukraińskiego sektora energetycznego, szczególnie tej zimy. Według niego, na spotkaniu omawiano kwestię dostaw sprzętu niezbędnego do remontów obiektów energetycznych, w szczególności pochodzących z zamkniętych niemieckich elektrowni.

Na Ukrainę trafi sprzęt z zamkniętych elektrowni w Niemczech

Część urządzeń została już zdemontowana i przygotowana do wysyłki. Spodziewamy się jej w najbliższej przyszłości – poinformował Szmyhal, cytowany przez portal Europejska Prawda. Dodał, że Ukraina oczekuje również decyzji w sprawie demontażu i przeniesienia sprzętu z innych niemieckich obiektów energetycznych.

Podkreślił również, że kluczowym priorytetem dla Ukrainy jest uzyskanie pożyczki od UE w wysokości 90 mld euro. Z tego 5 mld euro ma zostać przeznaczone na pilne potrzeby energetyczne w 2026 r. – Jest to absolutnie konieczne dla przygotowań do przyszłej zimy. Liczymy na wsparcie Niemiec w tej sprawie – podkreślił Szmyhal.

Infrastruktura energetyczna. Porozumienie Kijowa z sześcioma państwami

W lutym rząd w Kijowie ogłosił, że otrzyma sprzęt wycofany z eksploatacji z sześciu europejskich elektrowni i elektrociepłowni. Porozumienie w tej sprawie Ukraina zawarła z Łotwą, Austrią, Finlandią, Chorwacją, Francją i Niemcami.

Uzgodniono również wpłaty na Ukraiński Fundusz Wsparcia Energetycznego w kwocie ponad 250 mln euro, podpisano z Francją plan działania w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej, a także zawarto memorandum o porozumieniu z Kanadą w sprawie współpracy w sektorze energetycznym.

Rosja niszczy infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, aby złamać opór społeczeństwa, które doświadcza ataków od lutego 2022 r., szczególnie w okresach zimowych. Ukraińskie władze muszą wprowadzaćawaryjne wyłączenia prądu w wielu regionach kraju, pozostawiając setki tysięcy ludzi w ciemności i chłodzie.

Czytaj też:

Pilna pomoc z Polski dla Ukrainy dotarła do Kijowa. Kliczko ogłasza