Fogiel do Piaseckiego: Jeśli lajki silnych razem są ważniejsze, to pańska decyzja

W sobotę w krakowskiej hali "Sokół" PiS zaprezentowało swojego kandydata na premiera. Jest nim były minister edukacji, wiceprezes tej partii Przemysław Czarnek. Polityk zabrał głos tuż po przemówieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek mówił ponad godzinę, w swoim wystąpieniu zaatakował obecny rząd i samego Donalda Tuska. Mówił również m.in. o polityce energetycznej państwa, cenach prądu i ostro krytykował odnawialne źródła energii. – Nie mamy żadnego Zielonego Ładu, żadnych "OZE-sroze" dofinansowanych z dopłat. My mamy nasz miks węglowy, mamy nasze bogactwa naturalne i wara nam od nich – podkreślał, zapowiadając odejście od unijnej polityki klimatycznej. Za sprawą sobotniej wypowiedzi kandydata PiS na premiera, politycy tej formacji są rozliczani publicznie z faktu ewentualnego korzystania z fotowoltaiki.

Fogiel skłamał ws. fotowoltaiki? "Nie korzystamy"

"Panie Pośle. Widzowie przypominają mi naszą poniedziałkową rozmowę, w której mówił Pan, że ani Pan, ani Pańska rodzina nie korzysta z paneli fotowoltaicznych i zwracają mi uwagę na to zdjęcie satelitarne…." – w ten sposób zwrócił się do posła Radosława Fogla dziennikarz Konrad Piasecki z TVN24. Do wpisu Piasecki dołączył zdjęcie pokazujące satelitarne ujęcie piekarni marki Fogiel.

Polityk szybko skomentował zarzuty dziennikarza. "Panie Redaktorze, pytał Pan o mnie i moją rodzinę i moja odpowiedź pozostaje niezmienna – ani ja, ani moi rodzice z fotowoltaiki nie korzystamy. To co Pan teraz robi, próbując użyć do ataku na mnie firmy, która co prawda jest w mojej rodzinie od pokoleń, ale na którą nie mam żadnego wpływu, nie mam w niej udziałów, nie podejmuję żadnych decyzji, bo wybrałem inną ścieżkę życiową, jest po prostu nie w porządku. I tyle" – stwierdził.

Dodał też: "Gdyby zapytał Pan w programie czy są tam panele, moja odpowiedź brzmiałaby 'Nie mam pojęcia'. Ale jeśli lajki silnych razem są ważniejsze, to Pańska decyzja".

