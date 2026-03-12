Rzecznik rosyjskiego resortu spraw zagranicznych zwróciła się do obywateli, żeby nie podróżowali do Niemiec. – Wszystko wskazuje na to, że obecne niemieckie władze celowo nadal uważają niemal każdego obywatela Rosji w Niemczech, w tym stałych lub tymczasowych rezydentów, za podejrzanego, by wzbudzić atmosferę nieufności i toksyczności wobec Rosjan – powiedziała w czwartek, cytowana przez niezależny portal Meduza.

Słowa Zacharowej to powtórzenie przekazu komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej z 29 grudnia 2025 roku.

Rosja twierdzi, że Niemcy nękają jej obywateli

Przedstawicielka MSZ stwierdziła, że Rosjanie są w Niemczech "nękani" oraz że osobom rosyjskojęzycznym "narzucane jest absolutne bezprawie i arbitralność". Według Moskwy niemieckie władze nadal "subtelnie dyskryminują" Rosjan. Przykładem ma być konfiskata mienia osobistego na lotniskach, będąca konsekwencją sankcji czy ograniczenia w obszarze usług bankowych.

Wspomniany komunikat z grudnia skierowany był do "obywateli Federacji Rosyjskiej planujących podróże do Republiki Federalnej Niemiec". "W Republice Federalnej Niemiec nadal odnotowuje się rażące przypadki nieuzasadnionego prześladowania obywateli rosyjskich przez przedstawicieli władz pod pretekstem przestrzegania ograniczeń Unii Europejskiej dotyczących przemieszczania 'towarów objętych sankcjami'" – przekazano wtedy. Kreml przekonywał, że Niemcy są obecnie "terytorium bezprawia" dla obywateli rosyjskich. "Nie przeprowadza się obiektywnej i wszechstronnej analizy spraw dotyczących naruszenia 'reżimu sankcyjnego'" – czytamy.

Ministerstwo przekazało, że zapytania rosyjskiej ambasady i konsulatu generalnego w Bonn dotyczące konfiskat miały być ignorowane przez stronę niemiecką.

