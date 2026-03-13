Rozwód będzie możliwy bez sądu. Sejm uchwalił ustawę

Rządowa nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza do polskiego prawa możliwości uzyskania rozwodu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, ale pod pewnymi warunkami.

Ustawa ma odciążyć sądy, do których trafia obecnie większość spraw rozwodowych, w tym wiele bezspornych. Według projektodawców, znacząca część rozwodów w Polsce dotyczy małżeństw bez małoletnich dzieci.

Krytycy tych rozwiązań podnoszą, że liberalizacja przepisów dotyczących rozwodów jeszcze bardziej osłabia instytucję małżeństwa i uderza w konstytucyjną zasadę jego ochrony.

Rozwody bez sądu. Sejm za rozwiązaniem małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego

Zgodnie z ustawą rozwód w urzędzie stanu cywilnego będzie możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci oraz zgodnie oświadczą, że między nimi nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Warunkiem będzie także co najmniej roczny staż małżeństwa oraz brak toczącego się postępowania o rozwód lub separację przed sądem.

Procedura ma mieć charakter dwuetapowy. Najpierw małżonkowie złożą zgodne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Następnie – po określonym czasie – będą musieli potwierdzić wolę rozwiązania małżeństwa. Po spełnieniu warunków urzędnik dokona wpisu o rozwodzie w rejestrze stanu cywilnego.

Jak głosowali posłowie?

Ustawę poparło w piątek (13 marca) 242 posłów, przeciw było 187, dwóch wstrzymało się od głosu.

Za przyjęciem nowelizacji w całości były kluby KO, PSL, Lewicy, Polski 2050 i Centrum oraz koło Razem. Klub PiS w większości głosował przeciw (170 posłów). Dwóch posłów się wstrzymało, nikt nie był za. Ustawy nie poparli również posłowie Konfederacji.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Teraz zajmie się nimi Senat.

