"Ważne transakcje zrób wcześniej". Banki ostrzegają przed utrudnieniami

Prace techniczne zapowiedziały m.in. PKO BP, ING Bank Śląski, mBank, Bank Millennium, VeloBank, Credit Agricole oraz Toyota Bank Polska. Klienci mogą mieć okresowe problemy z logowaniem do aplikacji i serwisów transakcyjnych, a także z realizacją niektórych operacji finansowych.

PKO BP poinformował, że w nocy z piątku na sobotę (14 marca) między godz. 22:00 a 4:00 mogą występować utrudnienia w dostępie do aplikacji mobilnej IKO oraz serwisów internetowych banku. Jednocześnie bank zaznaczył, że płatności kartami powinny działać bez zakłóceń.

W przypadku mBanku przerwa techniczna ma potrwać kilka godzin. W tym czasie klienci nie będą mogli zalogować się do serwisu transakcyjnego ani aplikacji mobilnej.

"Podczas przerwy nie mamy wglądu w Twoje dane związane z bankiem, dlatego w tym czasie nie zrealizujesz żadnej operacji. Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej" – napisano w komunikacie.

Z kolei w przypadku Credit Agricole utrudnienia mają dotyczyć jedynie kantoru, który nie będzie działał od 1:00 w nocy do 9:00 rano w sobotę (14 marca). Wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie wymienić walutę, bank prosi, aby zrobili to przed planowaną niedostępnością lub po jej zakończeniu.